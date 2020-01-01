شاهد.. فيروس كورونا تحور وهذا ما حدث له

قال الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح: أن ما تهدف له الأنظمة الطبية هو تقليل نسبة الوفيات الفترة المقبلة، خاصة بعد استخدام أدوية جديدة في بروتكولات العلاج.









وأشار "الحداد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، إلى أنه رغم أن فيروس كورونا بدأ يضعف، إلا أنه مازال سريع الانتشار، ولهذا يجب الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية، كاشفا أن إحدى الدراسات أوضحت بالأمس أن فيروس كورونا حدث له تحور جيني في قوته بالفتك، أي أنه أصبح أضعف، ولكن مازال سريع الانتشار.





وأوضح أن العلاج بالبلازما ساهم في نقل حالات عديدة من شديدة إلى متوسطة، فضلا عن دخول دواء "الرمديسيفير" في بروتكولات العلاج قد يساهم في تحسن أعراض الإصابة.





وعن وضع الفيروس في مصر الفترة المقبلة، توقع أن تزيد الحالات، ولكن حدة الإصابات ستقل، والمواطنين سيتعاملون مع الإصابات بهدوء أقل من السابق.



