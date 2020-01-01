شاهد.. فيروس كورونا تحور وهذا ما حدث له
السبت 04/يوليه/2020 - 09:16 ص
هدى عبدالرازق
قال الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح: أن ما تهدف له الأنظمة الطبية هو تقليل نسبة الوفيات الفترة المقبلة، خاصة بعد استخدام أدوية جديدة في بروتكولات العلاج.
وأشار "الحداد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، إلى أنه رغم أن فيروس كورونا بدأ يضعف، إلا أنه مازال سريع الانتشار، ولهذا يجب الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية، كاشفا أن إحدى الدراسات أوضحت بالأمس أن فيروس كورونا حدث له تحور جيني في قوته بالفتك، أي أنه أصبح أضعف، ولكن مازال سريع الانتشار.
وأوضح أن العلاج بالبلازما ساهم في نقل حالات عديدة من شديدة إلى متوسطة، فضلا عن دخول دواء "الرمديسيفير" في بروتكولات العلاج قد يساهم في تحسن أعراض الإصابة.
وعن وضع الفيروس في مصر الفترة المقبلة، توقع أن تزيد الحالات، ولكن حدة الإصابات ستقل، والمواطنين سيتعاملون مع الإصابات بهدوء أقل من السابق.
تعافي 402 مصابا بفيروس كورونا وخروجهم من المستشفيات
أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 402 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 19690 حالة حتى اليوم.
تسجيل 1412 إصابة جديدة ووفاة 81 حالة جديدة
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1412 إصابة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 81 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 72711 حالة من ضمنهم 19690 حالة تم شفاؤها، و3201 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
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