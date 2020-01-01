طوكيو تؤكد 130 إصابة جديدة بكورونا لليوم الثالث على التوالي

السبت 04/يوليه/2020 - 08:36 ص
بوابة الفجر
منار طارق
أفادت هيئة الإذاعة العامة (NHK)، بأن طوكيو أكدت حوالي 130 حالة جديدة مصابة بالفيروس التاجي اليوم السبت، وهو اليوم الثالث على التوالي الذي يضم أكثر من 100 حالة جديدة، وفقا لما اوردته وكالة "رويترز".

ارتفعت حالات الإصابة في طوكيو إلى أعلى مستوى في شهرين، مدفوعة بانتشار الفيروس في الأماكن الليلية في العاصمة.

وقد أبلغت طوكيو يوم الجمعة عن 124 حالة جديدة، ارتفاعًا من 107 في اليوم السابق، ويرجع ذلك جزئيًا إلى زيادة الاختبارات بين عمال الحياة الليلية في منطقتي شينجوكو وإكيبوكورو.

لا تزال معدلات الإصابة في اليابان أقل بكثير من العديد من البلدان الأخرى ولكن العدد المتزايد للحالات واحتمال تجدد القيود وضع السلطات والشركات على حافة الهاوية.

وعلي صعيد اخر، ذكرت المكسيك يوم الجمعة أن 6740 إصابة جديدة بالفيروس التاجي ترفع إجمالي اصابات البلاد إلى 245251 حالة، لتصبح أكثر من إيطاليا وتاسع أعلى حصيلة في العالم، بحسب إحصاء لرويترز.

كما أبلغت وزارة الصحة المكسيكية عن 654 حالة وفاة إضافية، ليصل العدد الإجمالي إلى 29،843 حالة وفاة، وهو عدد قليل يلي فرنسا التي لديها حاليًا خامس أعلى عدد من الوفيات.

كانت حالات يوم الجمعة الجديدة أقل بقليل من الرقم القياسي المسجل يوم الخميس في المكسيك.

بعد أكثر من شهرين من إعلان الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور أن المكسيك قد دأبت على مكافحة الوباء، سجلت البلاد في الأسابيع الأخيرة أعلى عدد من الوفيات اليومية في جميع أنحاء العالم إلى جانب البرازيل والولايات المتحدة.


وقالت وزارة الصحة إن فحص الوفيات الأخيرة في المكسيك يمكن أن يزيد الأعداد بشكل أكبر، خاصة وأن البلاد تحاول إحياء اقتصادها المنهك.

وقال نائب وزير الصحة هوجو لوبيز-جاتيل في مؤتمر صحفي "بما أننا في وباء نشط، فإن الخطر يتمثل في أننا نحاول إعادة فتح الأنشطة الاجتماعية... قد يكون لدينا المزيد من الإصابات ويمكن الحفاظ على انتقال العدوى أو زيادته".

وقالت الحكومة المكسيكية إن العدد الحقيقي للمصابين من المحتمل أن يكون أعلى بكثير من الحالات المؤكدة.

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