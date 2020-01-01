العشري يرفض التنازل عن نجم المصري للزمالك

السبت 04/يوليه/2020 - 09:08 ص
محمود وادي
محمود وادي
محمد الصو
أبدى طارق العشري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، رفضه التنازل عن خدمات نجم الفريق لصفوف الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ودخل مسؤولو الزمالك، مؤخرًا في مفاوضات جادة مع الفلسطيني محمود وادي مهاجم الفريق البورسعيدي، لتدعيم الخط الهجومي بالموسم الجديد.

وجاء رفض العشري، رحيل وادي عن صفوفه، في ظل الاعتماد عليه بشكل أساسي في قيادة هجوم الفؤيق، وعدم وجود أي بدائل له في الوقت الحالي.

ويعتبر العشري، التفريط في خدمات وادي بالوقت الحالي صعب للغاية، في ظل منع فريقه من التعاقدات خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

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