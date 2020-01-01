"القومي للمرأة" يكشف مفاجأة عن واقعة شاب الجامعة الأمريكية المتحرش
السبت 04/يوليه/2020 - 08:48 ص
هدى عبدالرازق
عقبت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، على تفاصيل واقعة شاب الجامعة الأمريكية المتحرش، والتي تعد الأكثر، مشيرة إلى أن هناك فتيات يخفن التحدث مع أسرهن عن وقوعهن ضحايا لواقعة اغتصاب.
وأوضحت خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، أن المجلس تلقى شكاوى بالفعل عن هذه الواقعة، مشيرة إلى أنها تواصلت مع إحدى المجني عليهن في الواقعة للتأكد من مصداقية ما ينشر.
وناشدت أي فتاة تعرضت للاغتصاب أو التحرش على يد هذا الشاب التقدم ببلاغ، مؤكدة أن بياناتهم ستكون في سرية تامة، والمجلس سيقدم لهم كل الدعم.
وأضافت "عايزين بناتنا متخفش، قدموا بلاغات، وإحنا معاكم"، لافتة إلى أن المجلس سيتقدم ببلاغ غدا للنائب العام، ولكن بدون وجود فتيات يشهدوا لن تكون هناك قضية، مؤكدة أن النائب العام هو القادر على رد حقوق الفتيات، كاشفة أن هذه الواقعة قد تعود إلى 2015.
تعافي 402 مصابا بفيروس كورونا وخروجهم من المستشفيات
أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 402 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 19690 حالة حتى اليوم.
تسجيل 1412 إصابة جديدة ووفاة 81 حالة جديدة
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1412 إصابة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 81 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 72711 حالة من ضمنهم 19690 حالة تم شفاؤها، و3201 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
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