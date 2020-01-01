"القومي للمرأة" يكشف مفاجأة عن واقعة شاب الجامعة الأمريكية المتحرش

السبت 04/يوليه/2020 - 08:48 ص
المتحرش
المتحرش
هدى عبدالرازق
عقبت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، على تفاصيل واقعة شاب الجامعة الأمريكية المتحرش، والتي تعد الأكثر، مشيرة إلى أن هناك فتيات يخفن التحدث مع أسرهن عن وقوعهن ضحايا لواقعة اغتصاب.

وأوضحت خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، أن المجلس تلقى شكاوى بالفعل عن هذه الواقعة، مشيرة إلى أنها تواصلت مع إحدى المجني عليهن في الواقعة للتأكد من مصداقية ما ينشر.

وناشدت أي فتاة تعرضت للاغتصاب أو التحرش على يد هذا الشاب التقدم ببلاغ، مؤكدة أن بياناتهم ستكون في سرية تامة، والمجلس سيقدم لهم كل الدعم.

وأضافت "عايزين بناتنا متخفش، قدموا بلاغات، وإحنا معاكم"، لافتة إلى أن المجلس سيتقدم ببلاغ غدا للنائب العام، ولكن بدون وجود فتيات يشهدوا لن تكون هناك قضية، مؤكدة أن النائب العام هو القادر على رد حقوق الفتيات، كاشفة أن هذه الواقعة قد تعود إلى 2015.

تعافي 402 مصابا بفيروس كورونا وخروجهم من المستشفيات

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 402 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 19690 حالة حتى اليوم.

تسجيل 1412 إصابة جديدة ووفاة 81 حالة جديدة

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1412 إصابة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 81 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 72711 حالة من ضمنهم 19690 حالة تم شفاؤها، و3201 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
 
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

طالب الجامعة الامريكية تحرش القومي للمرأة الجامعة الأمريكية

أخبار تهمك

نجم مانشستر سيتي يقترب من برشلونة

منذ ساعة الا ربع

الصحة العالمية تكشف عن مفاجأة بشأن الموجة الثانية من كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. مفاجأة سارة من داخل مستشفى العزل حول مستجدات الوضع الصحي للفنانة رجاء الجداوي

منذ يوم

إنتر ميلان يرفض لاعب برشلونة ويُحدد بديله

منذ حوالي 5 ساعات

كونتي يضغط على إدارة الإنتر لضم نجم وسط برشلونة

منذ أقل من ساعة

عاجل "الفجر الفني" يكشف عن حقيقة موت رجاء الجداوي إكلينيكيا

منذ حوالي 12 ساعة

إنها تقترب وبشدة.. الأهلي على بعد خطوة من حسم صفقة "نمبر وان"

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. "الري" تكشف عن آخر التطورات بشأن مفاوضات سد النهضة (اعرف التفاصيل)

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يعود لحلمه القديم وينتظر قرار فايلر

منذ أقل من ساعتين

كونتي يجدد طلبه لضم نجم برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

موافقة مبدئية.. صفقة الموسم في الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس اليوم السبت

منذ حوالي 9 ساعات

بسبب الزمالك.. الأهلي يرفض بيع ناصر ماهر

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يحصل على توقيع 3 صفقات مدوية

منذ حوالي 14 ساعة

حارس ريال مدريد يدخل دائرة اهتمامت تشيلسي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. "الصحة": تسجيل 1412 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و81 حالة وفاة

منذ حوالي 12 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:02 ص

تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس اليوم السبت

عاجل "الفجر الفني" يكشف عن حقيقة موت رجاء الجداوي إكلينيكيا

10:06 م

نجم مانشستر سيتي يقترب من برشلونة

09:11 ص

عاجل.. "الصحة": تسجيل 1412 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و81 حالة وفاة

09:32 م

عاجل.. مفاجأة سارة من داخل مستشفى العزل حول مستجدات الوضع الصحي للفنانة رجاء الجداوي

02:58 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن