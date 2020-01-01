"القومي للمرأة" يكشف مفاجأة عن واقعة شاب الجامعة الأمريكية المتحرش

عقبت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، على تفاصيل واقعة شاب الجامعة الأمريكية المتحرش، والتي تعد الأكثر، مشيرة إلى أن هناك فتيات يخفن التحدث مع أسرهن عن وقوعهن ضحايا لواقعة اغتصاب.





وأوضحت خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، أن المجلس تلقى شكاوى بالفعل عن هذه الواقعة، مشيرة إلى أنها تواصلت مع إحدى المجني عليهن في الواقعة للتأكد من مصداقية ما ينشر.





وناشدت أي فتاة تعرضت للاغتصاب أو التحرش على يد هذا الشاب التقدم ببلاغ، مؤكدة أن بياناتهم ستكون في سرية تامة، والمجلس سيقدم لهم كل الدعم.





وأضافت "عايزين بناتنا متخفش، قدموا بلاغات، وإحنا معاكم"، لافتة إلى أن المجلس سيتقدم ببلاغ غدا للنائب العام، ولكن بدون وجود فتيات يشهدوا لن تكون هناك قضية، مؤكدة أن النائب العام هو القادر على رد حقوق الفتيات، كاشفة أن هذه الواقعة قد تعود إلى 2015.



