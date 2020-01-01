ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز أتلتيكو مدريد على ريال مايوركا

السبت 04/يوليه/2020 - 08:10 ص
اتلتيكو
اتلتيكو
عبد القادر عرابي
سحق نادي أتليتيكو مدريد ضيفه ريال مايوركا بثلاثية دون رد، في افتتاح مباريات الجولة 34 من الدوري لإسباني، والتي أقيمت على ملعب واندا ميتروبوليتانو، بالعاصمة مدريد.

تقدم المهاجم ألفارو موراتا بالهدف الأول في الدقيقة 29 من ركلة جزاء، قبل أن يضيف اللاعب نفسه الهدف الثاني في آخر أنفاس الشوط الأول.

في لشوط الثاني، سجل كوكي الهدف الثالث في الدقيقة 79، ليفوز رجال دييجو سيميوني، ويعزز الفريق تواجده في المركز الثالث برصيد 62 نقطة، مقابل 29 نقطة لمايوركا في المركز الثامن عشر، ويصبح ترتيب الدوري الإسباني على النحو التالي.

1- ريال مدريد 74 نقطة.
2- برشلونة 70 نقطة.
3- أتليتيكو مدريد 62 نقطة.
4- أشبيلية 57 نقطة.
5- فياريال 54 نقطة.
6- خيتافي 52 نقطة.
7- ريال سوسيداد 50 نقطة.
8- أتليتيك بلباو 48 نقطة.
9- غرناطة 46 نقطة.
10- فالنسيا 46 نقطة.
11- أوساسونا 44 نقطة.
12- ليفانتي 42 نقطة.
13- ريال بيتيس 37 نقطة.
14- بلد الوليد 36 نقطة.
15- إيبار 35 نقطة.
16- ألافيس 35 نقطة.
17- سيلتا فيجو 34 نقطة.
18- ريال مايوركا 29 نقطة.
19- ليجانيس 25 نقطة.
20- إسبانيول 24 نقطة.

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