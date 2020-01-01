في عيد ميلادها.. معلومات لا تعرفها عن ريم هلال













يحتفل اليوم الوسط الفني بعيد ميلاد الفنانة الشابة ريم هلال، التي تخرجت من كلية السياحة والفنادق وخاضت الى الوسط الفني لعشقها له منذ الصغر.ومن خلال السطور التالية يرصد 'الفجر الفني' بعض المعلومات عن حياتها.1-ولدت في مدينة السعودية يوم 4 يونيو عام 1982م.2-عملت كمذيعة في شبكة Art.3-كانت الوصيفة الأولي في عام 2006م بمسابقة ميس إيجيبت.4-قدمت العديد من المسلسلات منها موعد مع الوحوش، ويأتي النهار، رحيل مع الشمس، ربيع الغضب، هانم بنت باشا، الملك فاروق، أحلى أيام.5-شاركت في عدة أفلام منها كامب، الريس عمر حرب، المش مهندس حسن، شقاوة بنات شبرا، بدون رقابة، بنات ليل، المركب.6-تزوجت في عام 2019 من أحدى رجال الأعمال خارج الوسط الفني.