بعد انتهاء الحلقة الاخيرة.. مسلسل "ليه لأ" تريند تويتر

السبت 04/يوليه/2020 - 07:05 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر

تصدر مسلسل "ليه لأ"، تريند تويتر عقب انتهاء الحلقة الـ15، التي نالت إعجاب الكثيرين، ما زاد البحث عنها لمشاهدة تفاصيلها الجديدة، ولاسيما أن هذا العمل الدرامي لقى اهتمامًا كبيراً من قبل الجمهور واستطاع أن يلفت الأنظار في أولي حلقاته.

وشهدت أحداث الحلقة ال 15 والأخيرة، الكثير من الأحداث المثيرة، وهى تقبل والدة عاليا لقرارات عاليا، والذهاب لها لمصلحتها، كما انتهت الحلقة بطلب "حسين" الذى يجسد دوره الفنان محمد الشرنوبي، الزواج من "عاليا"، التى تلعب دورها النجمة أمينة خليل، لتنتهي الحلقة بروح خفيفة وكوميدية

وتدور أحداث المسلسل حول خمس قضايا نسائية مختلفة عن بعضهما البعض، والقصة الرئيسية هي لبطلة العمل أمينة خليل، التى تلعب دور "عاليا"، التى تقرر أن تخرج من عباءة تحكم والدتها، وتقرر أن تستقل بحياتها.

يذكر أن مسلسل "ليه لأ"، من تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، سيناريو وحوار دينا نجم ومجدي أمين، وتغني التتر الفنانة آمال ماهر، بأغنية "اللي قادرة" من كلمات نادر عبدالله وتوزيع خالد عز، ويشارك فى المسلسل عدد كبير من الفنانين بجانب أمينة خليل، هالة صدقي عمر السعيد،وشيرين رضا ومحمد الشرنوبي ومريم الخشت وهاني عادل وعمر السعيد وناردين فرج، ومن إخراج مريم أبوعوف.



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