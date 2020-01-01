بعد تصدره تريند جوجل.. هجوم الفنانين على الشاب المتحرش بـ 100 فتاة







المخرج عمر سلامة

ووجه المخرج عمر سلامة، رسالة للمتحرش قائلا "مافيش قاضي لو بيتك إتسرق هيقول إنك شريك في الجريمة لإنك ماركبتش قفل.



مافيش قاضي لو إتقتلت هيقول إنك شريك في الجريمة لإنك ماكنتش معين حرس.. بس البنت مهما كان كاشف مش مبرر لأي إعتداء عليها"... قول الجملة ديه ميت مرة وبعض ورايا لحد ما تحفظها ما هو لو مافيش أمل تفهم.. احفظ".



إنجي علاء

ودعمت السناريست إنجي علاء الفتيات الاتي تعرضن لتحرش قائلة: "كل بنت حقها تحس بالأمان والدعم النفسي والقانوني والمجلس القومي للمرأة بيدعم القضية فياريت اي واحدة عندها أي معلومة بخصوص القضية دي تدخل تسجل بياناتها على 15115، أو واتساب "01007525600".. التحرش جريمة No means No #لا_للتحرش".





رضوي الشربيتي

وكتبت الإعلانية رضوى الشربيني، عبر حسابها عل موقع التغريدات Twitter: "لو اى واحده ده تحرش بيها الشاب ده و لا غيره…وخايفه منهو لا من اهله…انا معها وهرفع لها القضية على حسابي، وان شاء الله الحق هينتصر يعنى هينتصر".



وتابعت: "ومش ضحايا الشاب ده بس.. أى ضحيه تحرش او اغتصاب انا فىً ظهرها”.



وأنهت رضوى تغريداتها كاتبة: ”المجلس القومى للمرأه دلوقتىً فىً ظهر اى بنت او ست عايزه تبلغ على اى قضيه تحرش او اغتصاب…

ارجوكم سرعه البلاغ الان هتفرق كتير”.



نور سليم

وعلق نور سليم، على هذا الأمر عبر خاصة “ستوري” بحسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير “انستجرام”، قائلا:”تحرش واغتصاب".





مراد مكرم

كما انضم الفنان مراد مكرم، للفنانين التي هاجمت المتحرش، قائلا: "بالنسبالي موضوع الاغتصاب مقفول و جريمة يعاقب عليها القانون وعقوبتها لازم تكون الاعدام... أو افضل (......) و زي ما الضحية هتعيش مكسورة طول عمرها هو كمان يكمل حياته (...) وشه في الارض...انما ماكنتش اتخيل كمية الستات الي تعرضت للتحرش، ممكن يكون نسبه منهم بتخلط ما بين المعاكسه و التحرش ...بس ولو النسبه تخض.....من الي أنا شايفه نسبة الستات الي تعرضت للتحرش لفظي او فعلي تقرب علي الـ٩٠%"



وأضاف/ "ازاي؟؟؟ ازاي في الي طول عمرنا مشهورين بالشهامه و الجدعنه...ازاي ده يحصل....انا جالي كمية رسايل علي المسنجر ....مش مصدق....لازم يكون فيه حل....انا عارف ان فيه فيلم لسيدة الشاشه العربيه غير قوانين في مصر.....لازم نرجع نعمل افلام عن آفات المجتمع المصري ونحاول نحلها.وكل فرد محترم في المجتمع يعمل واجبه.





إياد نصار

وكتب إياد نصار، عبر حسابه على فيس بوك: "بقترح ان التحرش يخرج من منطقة الجناية ويعامل معاملة الأمراض النفسية الخطيرة التي تستدعي يتحط المتحرش في مستشفى الامراض العقلية ويخضع لعلاج شديد...شديد جدا".





وتابع :"أصله ده انسان مش فاهم ان العلاقه بتحصل بموافقة الطرفين ...ده شخص عنده خلل في دماغه ...فالاهل ممكن تقبل ان ابنها يكون متحرش وخارج من السجن..(شب وطايش-مع ابتسامه غبيه).... بس مش حتقبل يكون مريض نفسي وبيتعالج..بكده كل واحد حيعرف يربي ابنه انه مايطلعش مجنون".









أثار الشاب المتحرش بـ100 فتاة الجدل عبر السوشيال ميديا بعدما كشفت إحدى الفتيات عن تعرضها لإغتصاب من هذا الشاب، كما أنها لم تكن البنت الأولى التي تعرضت لهذا العنف حيث أنه تسبب في تعرض بعض البنات مشاكل جسدية ونفسية.وتعاطف بعض الفنانين مع الفتيات اللاتي تعرضن للأغتصاب من قبل الشاب المتحرش الذي احتل اسمه مواقع التواصل الاجتماعي، وتصدر مؤشرات تريند جوجل.ويرصد الفجر الفني" هجوم الفنانين على الشاب المتحرش