تعرف على مباريات برشلونة وريال مدريد المتبقية في الدوري الإسباني

السبت 04/يوليه/2020 - 03:09 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
تقترب منافسات بطولة الدوري الأسباني الممتاز من نهايتها لهذا الموسم حيث يتبقي 5 جولات فقط ويحتل نادي ريال مدريد صدارة جدول ترتيب البطولة الإسبانية بفارق 4 نقاط على غريمه التقليدي برشلونة.

ويقدم لكم موقع الفجر الرياضي المباريات المتبقية لكل من نادي ريال مدريد و برشلونة ببطولة الدوري الإسباني الممتاز:

مباريات برشلونة:

الأحد 7/5.. فياريال أمام برشلونة.

الأربعاء 7/8.. برشلونة أمام  إسبانيول.
 
الأحد 7/12.. بلد الوليد أمام برشلونة.

الأربعاء 7/15.. برشلونة أمام أوساسونا.

الأحد 7/19.. ديبورتيفو ألافيس  أمام برشلونة.

مباريات ريال مدريد:

الأحد 5-7.. يواجه ريال مدريد نظيره أتلتيك بيلباو.

الأربعاء 8-7 يواجه ريال مدريد نظيره ألافيس.

الأحد 12-7 يواجه ريال مدريد نظيره غرناطة.

الأربعاء 15-7 يواجه ريال مدريد نظيره فياريال.

الأحد 19-7 يواجه ريال مدريد نظيره ليجانيس.

كتب: علي ماهر حلمي 

تقترب منافسات بطولة الدوري الأسباني الممتاز من نهايتها لهذا الموسم حيث يتبقي 5 جولات فقط ويحتل نادي ريال مدريد صدارة جدول ترتيب البطولة الإسبانية بفارق 4 نقاط على غريمه التقليدي برشلونة.

ويقدم لكم موقع الفجر الرياضي المباريات المتبقية لكل من نادي ريال مدريد و برشلونة ببطولة الدوري الإسباني الممتاز:

مباريات برشلونة:

الأحد 7/5.. فياريال أمام برشلونة.

الأربعاء 7/8.. برشلونة أمام  إسبانيول.
 
الأحد 7/12.. بلد الوليد أمام برشلونة.

الأربعاء 7/15.. برشلونة أمام أوساسونا.

الأحد 7/19.. ديبورتيفو ألافيس  أمام برشلونة.

مباريات ريال مدريد:

الأحد 5-7.. يواجه ريال مدريد نظيره أتلتيك بيلباو.

الأربعاء 8-7 يواجه ريال مدريد نظيره ألافيس.

الأحد 12-7 يواجه ريال مدريد نظيره غرناطة.

الأربعاء 15-7 يواجه ريال مدريد نظيره فياريال.

الأحد 19-7 يواجه ريال مدريد نظيره ليجانيس.

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