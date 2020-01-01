تعرف على مباريات برشلونة وريال مدريد المتبقية في الدوري الإسباني

تقترب منافسات بطولة الدوري الأسباني الممتاز من نهايتها لهذا الموسم حيث يتبقي 5 جولات فقط ويحتل نادي ريال مدريد صدارة جدول ترتيب البطولة الإسبانية بفارق 4 نقاط على غريمه التقليدي برشلونة.

ويقدم لكم موقع الفجر الرياضي المباريات المتبقية لكل من نادي ريال مدريد و برشلونة ببطولة الدوري الإسباني الممتاز:

مباريات برشلونة:

الأحد 7/5.. فياريال أمام برشلونة.

الأربعاء 7/8.. برشلونة أمام إسبانيول. الأحد 7/12.. بلد الوليد أمام برشلونة.

الأربعاء 7/15.. برشلونة أمام أوساسونا.

الأحد 7/19.. ديبورتيفو ألافيس أمام برشلونة.

مباريات ريال مدريد :

الأحد 5-7.. يواجه ريال مدريد نظيره أتلتيك بيلباو.

الأربعاء 8-7 يواجه ريال مدريد نظيره ألافيس.

الأحد 12-7 يواجه ريال مدريد نظيره غرناطة.

الأربعاء 15-7 يواجه ريال مدريد نظيره فياريال.

الأحد 19-7 يواجه ريال مدريد نظيره ليجانيس.





كتب: علي ماهر حلمي





تقترب منافسات بطولة الدوري الأسباني الممتاز من نهايتها لهذا الموسم حيث يتبقي 5 جولات فقط ويحتل نادي ريال مدريد صدارة جدول ترتيب البطولة الإسبانية بفارق 4 نقاط على غريمه التقليدي برشلونة.





ويقدم لكم موقع الفجر الرياضي المباريات المتبقية لكل من نادي ريال مدريد و برشلونة ببطولة الدوري الإسباني الممتاز:





مباريات برشلونة:





الأحد 7/5.. فياريال أمام برشلونة.





الأربعاء 7/8.. برشلونة أمام إسبانيول.

الأحد 7/12.. بلد الوليد أمام برشلونة.





الأربعاء 7/15.. برشلونة أمام أوساسونا.





الأحد 7/19.. ديبورتيفو ألافيس أمام برشلونة.





مباريات ريال مدريد:





الأحد 5-7.. يواجه ريال مدريد نظيره أتلتيك بيلباو.





الأربعاء 8-7 يواجه ريال مدريد نظيره ألافيس.





الأحد 12-7 يواجه ريال مدريد نظيره غرناطة.





الأربعاء 15-7 يواجه ريال مدريد نظيره فياريال.



