تعرف على مباريات برشلونة وريال مدريد المتبقية في الدوري الإسباني
السبت 04/يوليه/2020 - 03:09 ص
علي ماهر حلمي
تقترب منافسات بطولة الدوري الأسباني الممتاز من نهايتها لهذا الموسم حيث يتبقي 5 جولات فقط ويحتل نادي ريال مدريد صدارة جدول ترتيب البطولة الإسبانية بفارق 4 نقاط على غريمه التقليدي برشلونة.
ويقدم لكم موقع الفجر الرياضي المباريات المتبقية لكل من نادي ريال مدريد و برشلونة ببطولة الدوري الإسباني الممتاز:
مباريات برشلونة:
الأحد 7/5.. فياريال أمام برشلونة.
الأربعاء 7/8.. برشلونة أمام إسبانيول.
الأحد 7/12.. بلد الوليد أمام برشلونة.
الأربعاء 7/15.. برشلونة أمام أوساسونا.
الأحد 7/19.. ديبورتيفو ألافيس أمام برشلونة.
مباريات ريال مدريد:
الأحد 5-7.. يواجه ريال مدريد نظيره أتلتيك بيلباو.
الأربعاء 8-7 يواجه ريال مدريد نظيره ألافيس.
الأحد 12-7 يواجه ريال مدريد نظيره غرناطة.
الأربعاء 15-7 يواجه ريال مدريد نظيره فياريال.
الأحد 19-7 يواجه ريال مدريد نظيره ليجانيس.
كتب: علي ماهر حلمي
تقترب منافسات بطولة الدوري الأسباني الممتاز من نهايتها لهذا الموسم حيث يتبقي 5 جولات فقط ويحتل نادي ريال مدريد صدارة جدول ترتيب البطولة الإسبانية بفارق 4 نقاط على غريمه التقليدي برشلونة.
ويقدم لكم موقع الفجر الرياضي المباريات المتبقية لكل من نادي ريال مدريد و برشلونة ببطولة الدوري الإسباني الممتاز:
مباريات برشلونة:
الأحد 7/5.. فياريال أمام برشلونة.
الأربعاء 7/8.. برشلونة أمام إسبانيول.
الأحد 7/12.. بلد الوليد أمام برشلونة.
الأربعاء 7/15.. برشلونة أمام أوساسونا.
الأحد 7/19.. ديبورتيفو ألافيس أمام برشلونة.
مباريات ريال مدريد:
الأحد 5-7.. يواجه ريال مدريد نظيره أتلتيك بيلباو.
الأربعاء 8-7 يواجه ريال مدريد نظيره ألافيس.
الأحد 12-7 يواجه ريال مدريد نظيره غرناطة.
الأربعاء 15-7 يواجه ريال مدريد نظيره فياريال.
الأحد 19-7 يواجه ريال مدريد نظيره ليجانيس.
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