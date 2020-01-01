تعرف على الفرق الأقرب للتأهل لدوري أبطال أوروبا في الدوري الإنجليزي

اقتربت منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" من الإنتهاء لهذا الموسم بعد أن توقفت لأكثر من شهرين بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد فى بريطانيا.





وحسم نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح لقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز فى الجولة الثانية والثلاثين عمر البطولة الإنجليزية وذالك بعد غياب دام لمدة 30 عاما عن خزائن النادي.





بينما نجح نادي مانسشتر سيتي فى الحفاظ على المركز الثاني بجدول ترتيب البطولة الإنجليزية بعد أن حقق فوزا كبيرا على المتصدر ليفربول بنتيجة أربعة أهداف مقابل لاشئ فى المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الإتحاد الدولي بمدينة مانشستر.



