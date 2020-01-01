يستعد نادي ليفربول لمواجهة نظيره فريق أستون فيلا، مساء غدًا الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





وتقام مباراة ليفربول أمام أستون فيلا، على أرضية ملعب أنفيلد رود.





وكان ليفربول قد تلقى هزيمة قاسية في الجولة الماضية أمام مانشستر سيتي، بأربعة أهداف مقابل لا شيء.





موعد مباراة ليفربول المقبلة في الدوري الإنجليزي





ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، السادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، السابعة والنصف بتوقيت الإمارات.



