ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد فوز أتلتيكو مدريد علي ريال مايوركا

يستمر الصراع علي ترتيب هدافي الدوري الإسباني، حيت يتواجد الأرجنتيني ليونيل ميسي، صانع ألعاب فريق برشلونة، في المركز الأول بعد أن سجل الهدف رقم 22 له هذا الموسم في مباراة الفريق الكاتالوني الاخيره.













ويأتي كريم بنزيما، مهاجم فريق ريال مدريد، في المرتبة الثانية برصيد 17 هدفًا، بفارق خمسة أهداف، عن ميسي، بعدما فشل في تقليل الفجوة مع الأرجنتيني في الصراع على ترتيب هدافي الليجا.









وقد توج ليونيل ميسي الموسم الماضي بجائزة لقب هداف الدوري الإسباني بعدما سجل 36 هدفًا













وقد جاء ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد مباراة أتلتيكو مدريد:-









1_ليونيل ميسي... 22 هدفًا





2_كريم بنزيما... 17 هدفًا.





3_جيرارد مورينو.... 15 هدفًا.





4_راؤول جارسيا.... 13 هدفًا.





5_لويس سواريز.... 13 هدفًا.









6_إياجو أسباس...... 13 هدفًا.





7_أنتي بوديمير... 12 هدفًا.









8_أوكانبوكس....12هدفًا.













9_جايم جايم..... 12 هدفًا.







