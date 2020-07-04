الأرصاد تحذر المواطنين من طقس اليوم.. وتكشف موعد انكسار الموجة الحارة

السبت 04/يوليه/2020 - 08:38 ص
طقس حار
طقس حار
أمنية فوزي
تنبأت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بحالة الطقس المتوقعة اليوم السبت الموافق 4 يوليو 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية، خلال بيان نشرته "الهيئة".

طقس السبت نهارًا

- شبورة مائية صباحًا، وطقس حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

- شبورة مائية صباحًا، وطقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.

- طقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

طقس السبت ليلًا

- طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري.

- طقس لطيف على السواحل الشمالية.

- طقس معتدل على شمال وجنوب الصعيد.

الظواهر الطبيعية

- شبورة مائية صباحًا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة.

الوصف الفني لخرائط الطقس

- ما زالت البلاد تحت تأثير امتداد منخفض الهند الموسمي.

وفي تصريحات سابقة، قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة تشهد ارتفاعا اعتبارا من الخميس ولمدة 72 ساعة، حيث تتعرض البلاد لموجة حارة حتى يوم الأحد القادم، وستتراوح درجات الحرارة ما بين 38 و39 درجة.

وأشار "شاهين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، الخميس، إلى أن ارتفاع الحرارة سيصاحبه ارتفاع في نسبة الرطوبة، وهو ما سيزيد شعورنا بارتفاع درجات الحرارة.، ناصحا المواطنين تجنب التواجد في أماكن مغلقة.

وشدد مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية،على ضرورة الحرص على تجديد الهواء في المكان الذي نتواجد فيه، مناشدا طلاب الثانوية العامة عدم التعرض للشمس بشكل مباشر.

وكانت أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، الخميس، عن حالة الطقس خلال الأسبوع المقبل، حيث تشهد البلاد تقلبات شديدة وترتفع درجة الحرارة حتى منتصف الأسبوع، ثم تعود وتنخفض مرة أخري.

وأكدت الهيئة في بيان لها، أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمي، مما أدي الي عودة ارتفاع درجات الحرارة عن المعدل الطبيعي.

ومن جهتها، حذرت الهيئة من الخروج وقت الظهيرة، للحفاظ علي سلامة وصحة المواطنين.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع المقبل:

عن درجات الحرارة السبت، بالقاهرة والوجه البحري العظمى 38 درجة والصغرى 24 درجات، والسواحل الشمالية الغربية العظمى 31 والصغرى 23 درجات، والسواحل الشمالية 30 درجة والصغرى 23 درجات، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر العظمى 39 درجة والصغرى 28 درجات، وشمال الصعيد العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجات، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 26 درجة.

اما درجات الحرارة يوم الأحد، بالقاهرة والوجه البحري العظمى 38 درجة والصغرى 24 درجات، والسواحل الشمالية الغربية العظمى 31 والصغرى 23 درجات، والسواحل الشمالية 31 درجة والصغرى 24 درجات، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر العظمى 38 درجة والصغرى 28 درجات، وشمال الصعيد العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجات، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 28 درجة.

وتسجل درجات الحرارة يوم الإثنين، بالقاهرة والوجه البحري العظمى 38 درجة والصغرى 24 درجات، والسواحل الشمالية الغربية العظمى 31 والصغرى 23 درجات، والسواحل الشمالية 31 درجة والصغرى 24 درجات، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر العظمى 39 درجة والصغرى 29 درجات، وشمال الصعيد العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجات، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 28 درجة.

وتبلغ درجات الحرارة يوم الثلاثاء، بالقاهرة والوجه البحري العظمى 38 درجة والصغرى 24 درجات، والسواحل الشمالية الغربية العظمى 31 والصغرى 23 درجات، والسواحل الشمالية 31 درجة والصغرى 24 درجات، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر العظمى 40 درجة والصغرى 29 درجات، وشمال الصعيد العظمى 40 درجة والصغرى 27 درجات، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 28 درجة.

وتكون درجات الحرارة يوم الأربعاء، بالقاهرة والوجه البحري العظمى 36 درجة والصغرى 24 درجات، والسواحل الشمالية الغربية العظمى 30 والصغرى 23 درجات، والسواحل الشمالية 29 درجة والصغرى 24 درجات، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر العظمى 40 درجة والصغرى 29 درجات، وشمال الصعيد العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجات، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 28 درجة.
الأرصاد تحذر المواطنين من طقس اليوم.. وتكشف موعد انكسار الموجة الحارة
الأرصاد تحذر المواطنين من طقس اليوم.. وتكشف موعد انكسار الموجة الحارة

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