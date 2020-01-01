لجنة مكافحة كورونا: نحن الآن في ذروة انتشار الفيروس (فيديو)

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إننا الآن في ذروة فيروس كورونا، والدراسات تشير إلى ارتفاع أعداد الإصابات في الذروة، ثم ثبوت العداد، ثم انخفاضها، معلقًا: "أظن إننا في ذروة فيروس كورونا".





وتابع "حسني"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد علي خير، ببرنامج "المصري أفندي"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس": "لا تعنينا أعداد الإصابات، ولكن يعنينا أعداد الوفيات وأعداد الحالات الحرجة، ونعمل على ذلك".





وعن تداول المعلومات بشأن الوصول إلى 100 إصابة في اليوم في شهر أغسطس، قال: "مقدرش أرد على حاجة غير علمية، مفيش حاجة تثبت ذلك".





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