لجنة مكافحة كورونا: نحن الآن في ذروة انتشار الفيروس (فيديو)

السبت 04/يوليه/2020 - 02:59 ص
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إننا الآن في ذروة فيروس كورونا، والدراسات تشير إلى ارتفاع أعداد الإصابات في الذروة، ثم ثبوت العداد، ثم انخفاضها، معلقًا: "أظن إننا في ذروة فيروس كورونا".

وتابع "حسني"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد علي خير، ببرنامج "المصري أفندي"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس": "لا تعنينا أعداد الإصابات، ولكن يعنينا أعداد الوفيات وأعداد الحالات الحرجة، ونعمل على ذلك".

وعن تداول المعلومات بشأن الوصول إلى 100 إصابة في اليوم في شهر أغسطس، قال: "مقدرش أرد على حاجة غير علمية، مفيش حاجة تثبت ذلك".

آخر مستجدات فيروس كورونا
إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 402 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 19690 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1412 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 81 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 72711 حالة من ضمنهم 19690 حالة تم شفاؤها، و3201 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

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