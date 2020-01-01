بامبو يعتذر عن إجراء مسحة كورونا في الزمالك

السبت 04/يوليه/2020 - 01:08 ص
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن

ذكرت تقارير صحفية أن محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي في الزمالك صرح أن كريم بامبو نجم الفريق أعتذر عن الحضور اليوم لإجراء مسحة فيروس كورونا المستجد وذلك نظرًا لظروف خاصة.
وأكد محمد أسامه أن بامبو قام بعمل مسحة فيروس كورونا اليوم في المكان المتواجد فيه وذلك بالتنسيق مع الجهاز الطبي في الفريق وأوضح أنه سيقوم بالمسحة الثانية مع الفريق بشكل طبيعي.
وعن موقف محمود عبدالعزيز، كشف محمد أسامة أن اللاعب يخضع لبرنامج تأهيلي نتيجة الإصابة التي يعاني منها وبالتالي لم يتواجد مع الفريق في التدريبات وعليه لم يتواجد اليوم للخضوع لمسحة فيروس كورونا مؤكدًا أنه يتابع حالة عبد العزيز والاطمئنان عليه وفحصه بشكل دوري والإشراف على برنامجه التأهيلي الذي يؤديه للتعافي والعودة.

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