أغنية "الناس في بلادي" للكينج منير تحقق 100 ألف مشاهدة في وقت قياسي (يوتيوب)

السبت 04/يوليه/2020 - 01:00 ص
بوابة الفجر

طرح الكينج محمد منير أغنيته الجديدة "الناس فى بلادى"، عبر  قناته الرسمية  بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وحساباته بمواقع التواصل الاجتماعي.
                     
وحققت "الناس في بلادي" مشاهدات مرتفعة فور طرحها بيوتيوب، حيث نجحت في تحقيق أكثر من 100 ألف مشاهدة في أقل من 24 ساعة. 

أغنية "الناس في بلادي" من كلمات الشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودي، وألحان محمد رحيم، وإخراج أحمد عبد المحسن، وانتهي الكينج من تصوير الفيديو كليب الخاص بالأغنية مؤخرا.

 

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