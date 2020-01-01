أمير مرتضى يكشف تفاصيل شفاء عواد من الإصابة بفيروس كورونا

كشف أمير مرتضى، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، عن موقف محمد عواد حارس مرمى فريق الكرة بالنادي، المصاب بفيروس كورونا.





وقال أمير في تصريحات خاصة لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" سنطمأن على عواد خلال 48 ساعة قادمة بإجراء المسحة الثالثة، وأتمنى أن تكون العينة سلبية كي يسمح له بالمشاركة في التدريبات".

وواصل:" نتابع حالة عواد باستمرار وتم تكليف الدكتور محمد أسامة بمتابعة حالة الحارس بشكل مستمر".





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وأضاف المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، القياسات البدنية سيجريها النادي للاعبين في احدى العيادات الخاصة، وتعتبر خطوة هامة لعودة اللاعبين للتدريبات".



