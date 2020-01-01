الفنان دياب: مسلسل الاختيار "حتة ألماظ" في تاريخي الفني (فيديو)

كشف الفنان دياب أثناء لقائه مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج مساء dmc أنه لديه فوبيا من شيئين هما "البرد والجوع" وقال: "في الحالتين بكون عامل زي الأطفال وزوجتي بتعاني منى في هذا الوقت".









ووجه أثناء اللقاء رسالة لزوجته هاجر الإبيارى قال فيها: "أحيانا كثيرا بتحول لطفل صغير وبشكر زوجتي العزيزة لأنها استحملتني كثيرا، وأنا بشكرها لأنها رضيت تتزوج بي من الأساس".





كما تطرق دياب أثناء حديثه عن انضمامه لصناع مسلسل نسل الاغراب الذى يقوم ببطولته النجمين أمير كراره وأحمد السقاف والمقرر عرضه في دراما رمضان ٢٠٢٠ وقال دياب: "أنا عرفت من الصحافة والمواقع على السوشيال ميديا انى تعاقدت على مسلسل نسل الأغراب ولا أعلم شيء عن المسلسل إلا اننا أمام عمل قوي لنجمين كبار"، واختتم كلامه وقال: "أتمنى بالتأكيد المشاركة في هذا العمل الفني".





وقال دياب عن مشاركته في مسلسل الاختيار: "بعتبر شخصية الشيخ سالم " حتة ألماظ في حياتي المهنية وحبيت الشخصية وتفاعلت معها وأنا بيقرأها على الدور".

وأضاف دياب: "أنا لي الشرف انى شاركت في مسلسل الاختيار وأشكر المخرج بيتر ميمي وشركة سينرجى والصديق والفنان أمير كراره لأنهم سمحوا لي بالفرصة العظيمة دي".

وعن الشخصية أكد دياب أن استشهاد أسد سيناء الشيخ سالم أثر فيه كثيرا وشعر بحزن شديد مثل ما شعر الجمهور تماما.





في وقت سابق، قام الفنان محمد دياب بمغازلة جمهوره بنشر صورة له داخل المطبخ عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وكتب "دياب" على هذه الصورة قائلًا: " "ورقة وقلم وما تكتبيش ورايا حاجة يا ست الكل.. عشان الكفتة خلصت.. دياب، العو مدحت، سالم كتكت".





وعلق أحد المتابعين عليه قائلًا: "حلوة الكفتة يا نجم برافو".





يشار إلى أن الفنان شارك في مسلسل الاختيار ومسلسل البرنس ومسلسل فرصة تانية خلال شهر رمضان الماضي.



