شاهد.. "أديب" عن "الشاب المتحرش": "زي لاعب الكرة اللي أنتم عارفينه"

السبت 04/يوليه/2020 - 06:04 ص
عمرو أديب
عمرو أديب
هدى عبدالرازق
عقب الإعلامي عمرو أديب، على واقعة الشاب المتحرش التي تشعل مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أنه لا يجب أن تترك الأمور هكذا، حيث لم نتمكن من التحقق من الواقعة حتى الآن، ويتردد أن عدد الفتيات المتحرش بها وصل إلى 100 فتاة، متسائلا: "لماذا لم تتقدم احداهن ببلاغ".

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن هذه الواقعة تشعر الناس أن هناك وضع متوحش ومؤلم في المجتمع، منوها بأن يتردد أن أحد الفتيات التي تحرش بها هذا الشاب منذ عامين كان عمرها 14 سنة.

وأضاف الإعلامي عمرو أديب، "لو تشوفوا الواتساب، وطريقة الكلام، زي لاعب الكرة اللي انتم عارفينه".

تفاصيل واقعة التحرش
برز هاشتاج بين قائمة الأكثر تداولًا على تريند مصر بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث زعم خلاله مغردون تورط شاب طالب في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، في أعمال مخلة بالآداب مع عدد كبير من الفتيات، حيث قالت الروايات المنتشرة عبر منصات السوشيال ميديا، أن عدد الفتيات المتضررات من أفعال الطالب (أ ب ز) وصل إلى أكثر من 50 فتاة، إضافة إلى مزاعم اتهامه باغتصاب طفلة عمرها 14 عامًا - حسب ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وفى رواية أخرى، أشار المغردون إلى أن ضحايا الطالب، تجاوز عددهن 100 فتاة، وتشير رواية إحدى الفتيات - زعمت أنها ضحية من ضحايا الطالب الجامعي - أنه كان يقوم بأفعال مخلة بالآداب مع الفتيات ويبتزهن تحت تهديد نشر صور مفبركة لهن عبر الإنترنت حتى يستجبن لطلباته الجنسية، ونشرت فتيات شهادات صادمة على "تويتر"، أكدن فيها أن هذا الشاب تحرّش بأكثر من 50 فتاة في الجامعة الأمريكية.

وقالت إحدى الفتيات: "هذا الشخص تحرّش بي وبشقيقتي، عندما كان عمرنا 13 و14 عامًا، وهددنا بنشر صور مفبركة لنا، إذا لم نستجب لمطالبه"، وكتبت أخرى "سبق وتحرّش بي، وطاردني وهددني مئات المرات، وفى إحدى المرات، هددني بإخبار والداي إنني أمارس الجنس معه، لكنى لم أفعل ذلك، فقط أراد تهديدي كي أخضع له ولمطالبه الجنسية"، وروت ثالثة ما حدث معها: "هددني إذا لم أنفذ رغباته، سينشر شائعات عنى، ويقول أيضًا أنى مارست الجنس معه، وهذا لم يحدث".

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