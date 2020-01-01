شاهد.. "أديب" عن "الشاب المتحرش": "زي لاعب الكرة اللي أنتم عارفينه"

عقب الإعلامي عمرو أديب، على واقعة الشاب المتحرش التي تشعل مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أنه لا يجب أن تترك الأمور هكذا، حيث لم نتمكن من التحقق من الواقعة حتى الآن، ويتردد أن عدد الفتيات المتحرش بها وصل إلى 100 فتاة، متسائلا: "لماذا لم تتقدم احداهن ببلاغ".





وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن هذه الواقعة تشعر الناس أن هناك وضع متوحش ومؤلم في المجتمع، منوها بأن يتردد أن أحد الفتيات التي تحرش بها هذا الشاب منذ عامين كان عمرها 14 سنة.





وأضاف الإعلامي عمرو أديب، "لو تشوفوا الواتساب، وطريقة الكلام، زي لاعب الكرة اللي انتم عارفينه".



