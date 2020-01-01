صدمة في الأهلي قبل مواجهة الوداد بدوري أبطال إفريقيا

الجمعة 03/يوليه/2020 - 11:26 م
الاهلي
الاهلي
حسام مجدي

تلقى النادي الأهلي وجماهير الفريق صدمة قوية خلال الساعات القليلة الماضية بسبب حسين الشحات نجم الفريق والإصابة التي يعاني منها.

وكان حسين الشحات قد خضع إلى عملية جراحية بسبب معاناته من "الفتاق" وأكد المارد الأحمر أن اللاعب سيغيب لمدة 4 أسابيع عن المشاركة مع الفريق.

وتفاجئ مسئولو الأهلي بتأكيد الطبيب المعالج لحسين الشحات حاليا أنه سيغيب عن الملاعب لمدة قد تزيد عن 4 أشهر بسبب العملة التي أجراها.

وتأكد غياب حسين الشحات عن القلعة الحمراء لمدة 4 أشهر يعني انتهاء موسمه مع الفريق سواء في الدوري المصري أو في دوري أبطال إفريقيا.

 وكان النادي الأهلي قد عاد الأيام الماضية لخوض التدريبات الجماعية من جديد تمهيدا لعودة مسابقة الدوري المصري الممتاز في شهر أغسطس القادم.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره نادي الوداد البيضاوي المغربي في شهر سبتمبر القادم ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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