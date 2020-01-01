القومي للمرأة: تلقينا 10 شكاوى من فتيات بشأن الشاب المتحرش

السبت 04/يوليه/2020 - 04:47 ص
الشاب المتهم بالتحرش
الشاب المتهم بالتحرش
هدى عبدالرازق
قالت أمل عبدالمنعم، مدير مكتب الشكاوى بالمجلس القومي للمرأة، إنهم تلقوا شكاوى من عدد من الفتيات بشأن واقعة الشاب المتحرش، موضحة أن عدد من تواصلوا معهم أقل من 10 فتيات.

وأشارت "أمل"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أنهم أصدروا بيانا لمناشدة أي فتاة تعرضت للاغتصاب أو التحرش على يد هذا الشاب التواصل معهم فورا عبر الواتساب، أو الإيميل.

وأكدت مدير مكتب الشكاوى بالمجلس القومي للمرأة، أنهم سيقدمون الدعم القانوني لأي فتاة تبلغ عن هذه الواقعة، مضيفة أنهم متواصلون مع مكتب النائب العام بشأن هذه الواقعة.

قصة تحرش شاب بـ100 فتاة
برز هاشتاج بين قائمة الأكثر تداولًا على تريند مصر بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث زعم خلاله مغردون تورط شاب طالب في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، في أعمال مخلة بالآداب مع عدد كبير من الفتيات، حيث قالت الروايات المنتشرة عبر منصات السوشيال ميديا، أن عدد الفتيات المتضررات من أفعال الطالب (أ ب ز) وصل إلى أكثر من 50 فتاة، إضافة إلى مزاعم اتهامه باغتصاب طفلة عمرها 14 عامًا - حسب ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وفى رواية أخرى، أشار المغردون إلى أن ضحايا الطالب، تجاوز عددهن 100 فتاة، وتشير رواية إحدى الفتيات - زعمت أنها ضحية من ضحايا الطالب الجامعي - أنه كان يقوم بأفعال مخلة بالآداب مع الفتيات ويبتزهن تحت تهديد نشر صور مفبركة لهن عبر الإنترنت حتى يستجبن لطلباته الجنسية، ونشرت فتيات شهادات صادمة على "تويتر"، أكدن فيها أن هذا الشاب تحرّش بأكثر من 50 فتاة في الجامعة الأمريكية.

وقالت إحدى الفتيات: "هذا الشخص تحرّش بي وبشقيقتي، عندما كان عمرنا 13 و14 عامًا، وهددنا بنشر صور مفبركة لنا، إذا لم نستجب لمطالبه"، وكتبت أخرى "سبق وتحرّش بي، وطاردني وهددني مئات المرات، وفى إحدى المرات، هددني بإخبار والداي إنني أمارس الجنس معه، لكنى لم أفعل ذلك، فقط أراد تهديدي كي أخضع له ولمطالبه الجنسية"، وروت ثالثة ما حدث معها: "هددني إذا لم أنفذ رغباته، سينشر شائعات عنى، ويقول أيضًا أنى مارست الجنس معه، وهذا لم يحدث".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

طالب الجامعة الامريكية التحرش بـ100 فتاة التحرش أحمد بسام زكي

أخبار تهمك

عاجل.. استئناف مفاوضات سد النهضة برعاية إفريقية

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. مفاجأة سارة من داخل مستشفى العزل حول مستجدات الوضع الصحي للفنانة رجاء الجداوي

منذ يوم

الصحة العالمية تكشف عن مفاجأة بشأن الموجة الثانية من كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

الصحة العالمية تصدم العالم بشأن استمرار "كوفيد 19"

منذ حوالي 10 ساعات

اسباب وقف ميسي مفاوضات تجديد تعاقده مع برشلونة

منذ ساعتين و 17 دقيقة

صفقة خارج التوقعات.. الأهلي يطلب نجم بيراميدز

منذ حوالي 9 ساعات

موافقة مبدئية.. صفقة الموسم في الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

الزمالك يحصل على توقيع 3 صفقات مدوية

منذ حوالي 10 ساعات

تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس اليوم السبت

منذ حوالي 4 ساعات

حارس ريال مدريد يدخل دائرة اهتمامت تشيلسي

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 1412 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و81 حالة وفاة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. "الري" تكشف عن آخر التطورات بشأن مفاوضات سد النهضة (اعرف التفاصيل)

منذ حوالي 7 ساعات

إنها تقترب وبشدة.. الأهلي على بعد خطوة من حسم صفقة "نمبر وان"

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على مباريات برشلونة وريال مدريد المتبقية في الدوري الإسباني

منذ ساعتين و 11 دقيقة

عاجل "الفجر الفني" يكشف عن حقيقة موت رجاء الجداوي إكلينيكيا

منذ حوالي 7 ساعات

خاص.. فايلر يرفض ثنائي الأهلي المعار ويطالب بالسوبر لتعويض رحيل فتحي

منذ حوالي 10 ساعة

موضوعات متعلقة

القومي للمرأة: نسبة التحرش بالفتيات ارتفعت خلال عيد الأضحى

"القومي للمرأة" يستقبل عددا من الشكاوى عن العنف ضد المرأة خلال أيام عيد الأضحى

تحرش بـ100 فتاة.. قصة طالب الجامعة الأمريكية التي أثارت "تويتر" (صور)

فتيات تنشر شهادات تحرش أحمد بسام زكي بهن وابتزازهن جنسيًا.. متهم باغتصاب بـ100 فتاة

تعليق ناري لعمرو أديب على واقعة الشاب المتحرش بـ100 فتاة

أول من نشرت في قضية الشاب المتحرش: "كل ما قلته صحيح"

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:02 ص

تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس اليوم السبت

عاجل "الفجر الفني" يكشف عن حقيقة موت رجاء الجداوي إكلينيكيا

10:06 م

عاجل.. "الصحة": تسجيل 1412 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و81 حالة وفاة

09:32 م

عاجل.. مفاجأة سارة من داخل مستشفى العزل حول مستجدات الوضع الصحي للفنانة رجاء الجداوي

02:58 ص

الصحة العالمية تكشف عن مفاجأة بشأن الموجة الثانية من كورونا

06:44 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن