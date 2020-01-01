القومي للمرأة: تلقينا 10 شكاوى من فتيات بشأن الشاب المتحرش
السبت 04/يوليه/2020 - 04:47 ص
هدى عبدالرازق
قالت أمل عبدالمنعم، مدير مكتب الشكاوى بالمجلس القومي للمرأة، إنهم تلقوا شكاوى من عدد من الفتيات بشأن واقعة الشاب المتحرش، موضحة أن عدد من تواصلوا معهم أقل من 10 فتيات.
وأشارت "أمل"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أنهم أصدروا بيانا لمناشدة أي فتاة تعرضت للاغتصاب أو التحرش على يد هذا الشاب التواصل معهم فورا عبر الواتساب، أو الإيميل.
وأكدت مدير مكتب الشكاوى بالمجلس القومي للمرأة، أنهم سيقدمون الدعم القانوني لأي فتاة تبلغ عن هذه الواقعة، مضيفة أنهم متواصلون مع مكتب النائب العام بشأن هذه الواقعة.
قصة تحرش شاب بـ100 فتاة
برز هاشتاج بين قائمة الأكثر تداولًا على تريند مصر بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث زعم خلاله مغردون تورط شاب طالب في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، في أعمال مخلة بالآداب مع عدد كبير من الفتيات، حيث قالت الروايات المنتشرة عبر منصات السوشيال ميديا، أن عدد الفتيات المتضررات من أفعال الطالب (أ ب ز) وصل إلى أكثر من 50 فتاة، إضافة إلى مزاعم اتهامه باغتصاب طفلة عمرها 14 عامًا - حسب ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وفى رواية أخرى، أشار المغردون إلى أن ضحايا الطالب، تجاوز عددهن 100 فتاة، وتشير رواية إحدى الفتيات - زعمت أنها ضحية من ضحايا الطالب الجامعي - أنه كان يقوم بأفعال مخلة بالآداب مع الفتيات ويبتزهن تحت تهديد نشر صور مفبركة لهن عبر الإنترنت حتى يستجبن لطلباته الجنسية، ونشرت فتيات شهادات صادمة على "تويتر"، أكدن فيها أن هذا الشاب تحرّش بأكثر من 50 فتاة في الجامعة الأمريكية.
وقالت إحدى الفتيات: "هذا الشخص تحرّش بي وبشقيقتي، عندما كان عمرنا 13 و14 عامًا، وهددنا بنشر صور مفبركة لنا، إذا لم نستجب لمطالبه"، وكتبت أخرى "سبق وتحرّش بي، وطاردني وهددني مئات المرات، وفى إحدى المرات، هددني بإخبار والداي إنني أمارس الجنس معه، لكنى لم أفعل ذلك، فقط أراد تهديدي كي أخضع له ولمطالبه الجنسية"، وروت ثالثة ما حدث معها: "هددني إذا لم أنفذ رغباته، سينشر شائعات عنى، ويقول أيضًا أنى مارست الجنس معه، وهذا لم يحدث".
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