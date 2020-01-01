القومي للمرأة: تلقينا 10 شكاوى من فتيات بشأن الشاب المتحرش

قالت أمل عبدالمنعم، مدير مكتب الشكاوى بالمجلس القومي للمرأة، إنهم تلقوا شكاوى من عدد من الفتيات بشأن واقعة الشاب المتحرش، موضحة أن عدد من تواصلوا معهم أقل من 10 فتيات.





وأشارت "أمل"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أنهم أصدروا بيانا لمناشدة أي فتاة تعرضت للاغتصاب أو التحرش على يد هذا الشاب التواصل معهم فورا عبر الواتساب، أو الإيميل.





وأكدت مدير مكتب الشكاوى بالمجلس القومي للمرأة، أنهم سيقدمون الدعم القانوني لأي فتاة تبلغ عن هذه الواقعة، مضيفة أنهم متواصلون مع مكتب النائب العام بشأن هذه الواقعة.





قصة تحرش شاب بـ100 فتاة

برز هاشتاج بين قائمة الأكثر تداولًا على تريند مصر بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث زعم خلاله مغردون تورط شاب طالب في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، في أعمال مخلة بالآداب مع عدد كبير من الفتيات، حيث قالت الروايات المنتشرة عبر منصات السوشيال ميديا، أن عدد الفتيات المتضررات من أفعال الطالب (أ ب ز) وصل إلى أكثر من 50 فتاة، إضافة إلى مزاعم اتهامه باغتصاب طفلة عمرها 14 عامًا - حسب ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وفى رواية أخرى، أشار المغردون إلى أن ضحايا الطالب، تجاوز عددهن 100 فتاة، وتشير رواية إحدى الفتيات - زعمت أنها ضحية من ضحايا الطالب الجامعي - أنه كان يقوم بأفعال مخلة بالآداب مع الفتيات ويبتزهن تحت تهديد نشر صور مفبركة لهن عبر الإنترنت حتى يستجبن لطلباته الجنسية، ونشرت فتيات شهادات صادمة على "تويتر"، أكدن فيها أن هذا الشاب تحرّش بأكثر من 50 فتاة في الجامعة الأمريكية.