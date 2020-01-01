وفاة رئيس تحرير "الرياض" بعد معاناة مع المرض

الجمعة 03/يوليه/2020 - 10:59 م
رئيس تحرير صحيفة الرياض
رئيس تحرير صحيفة الرياض
الفجر السعودي
توفي فهد بن راشد العبدالكريم، رئيس تحرير صحيفة "الرياض"، مساء اليوم الجمعة، بعد معاناة مع المرض، غادر معها للولايات المتحدة، ثم عاد للوطن، لكن المرض لم يُمهله طويلاً حتى فارق الحياة بعد مشوار من العمل الصحفي وصولاً لرئاسة تحرير الزميلة "الرياض".


 وقد نعاه خالد العريفي، المدير العام لمؤسسة اليمامة الصحفية، في تغريدة له، قال فيها: "الأمر لله من قبل ومن بعد.. الحبيب الغالي فهد بن راشد العبد الكريم، رئيس تحرير جريدة الرياض، في ذمة الله. إنا لله وإنا إليه راجعون. المصاب جلل، والفَقْد كبير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم".

ونعى ماجد بن عبد الله القصبي، وزير الإعلام المكلف، قبل قليل فهد بن راشد العبدالكريم.

وقال "القصبي" عبر حسابه على "تويتر": "‏بقلب يملؤه الأسى والحزن، أنعى الأستاذ فهد بن راشد العبد الكريم رئيس تحرير جريدة الرياض، وأحد الذين خدموا مهنة الصحافة بتفانٍ وإخلاص، وتركوا بصمة واضحة خلال مسيرتهم الإعلامية".

وسأل الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، ويُسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه وقُرّاءه ومحبيه الصبر والسلوان.

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