علاج كورونا.. توضيح عاجل من الشركة المنتجة لعقار ريمديسيفير (فيديو)
الجمعة 03/يوليه/2020 - 11:03 م
أمنية فوزي
قال الدكتور أمجد طلعت، المدير العام لشركة إيفا فارما للصناعات الدوائية، والمنتجة لعقار ريمديسيفير، إنهم قادرين على إنتاج أكثر من نصف مليون عبوة شهريًا من عقار ريمديسيفير.
وأضاف "طلعت"، خلال مداخلة عبر "سكايب"، مع الإعلامي أحمد فايق، ببرنامج "مصر تستطيع"، أنهم ينتجون لـ126 دولة بخلاف حصة مصر، مؤكدًا أن حصة مصر تؤمن الاحتياجات المحلية من عقار ريمديسيفير.
وأشار إلى أنهم وفروا العلاج لـ30 مستشفى في مصر حتى الآن، موضحًا أنهم يتوسعون حسب طلبات هيئة الشراء الموحد.
ونوه المدير العام لشركة إيفا فارما للصناعات الدوائية، بأن الشركة تنتج ريمديسيفير للمستشفيات فقط، ولم يتواجد في الصيدليات أو يباع للأفراد.
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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الجمعة، عن خروج 402 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 19690 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1412 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 81 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى مساء الجمعة، هو 72711 حالة من ضمنهم 19690 حالة تم شفاؤها، و3201 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
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