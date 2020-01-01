علاج كورونا.. توضيح عاجل من الشركة المنتجة لعقار ريمديسيفير (فيديو)

قال الدكتور أمجد طلعت، المدير العام لشركة إيفا فارما للصناعات الدوائية، والمنتجة لعقار ريمديسيفير، إنهم قادرين على إنتاج أكثر من نصف مليون عبوة شهريًا من عقار ريمديسيفير.





وأضاف "طلعت"، خلال مداخلة عبر "سكايب"، مع الإعلامي أحمد فايق، ببرنامج "مصر تستطيع"، أنهم ينتجون لـ126 دولة بخلاف حصة مصر، مؤكدًا أن حصة مصر تؤمن الاحتياجات المحلية من عقار ريمديسيفير.





وأشار إلى أنهم وفروا العلاج لـ30 مستشفى في مصر حتى الآن، موضحًا أنهم يتوسعون حسب طلبات هيئة الشراء الموحد.





ونوه المدير العام لشركة إيفا فارما للصناعات الدوائية، بأن الشركة تنتج ريمديسيفير للمستشفيات فقط، ولم يتواجد في الصيدليات أو يباع للأفراد.











