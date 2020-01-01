كلوب مدرب ليفربول يرفض منح الهدايا للمنافسين بعد الفوز بالدوري الإنجليزي

الجمعة 03/يوليه/2020 - 10:38 م
بوابة الفجر
قال الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول، إن فريقه لن يقدم هدايا عيد الميلاد للمنافسين، عن طريق اللعب بالتشكيل الاحتياطي في المباريات الست الأخيرة للفريق، رغم تتويج النادي بلقب الدوري للمرة الأولى منذ عام 1990.

وأوضح كلوب أن اللاعبين الشباب في ليفربول، سينالون فرصتهم من المشاركة في المباريات الأخيرة بالدوري، في حال كانوا على قدر كاف من اللياقة.

وقال كلوب للصحفيين، اليوم الجمعة: "نرغب في الفوز بالمباريات ولكي نفوز يجب أن يتواجد أفضل اللاعبين على أرض الملعب".

وأضاف: "لو كان اللاعبون الشباب جزء من أفضل اللاعبين سيشاركون في المباراة، إنهم قريبون للغاية من ذلك، كما أنهم لائقون حقا وهم مستقبلنا بنسبة 100 بالمئة".

وتابع كلوب: "لكنهم لن يشاركوا في الوقت الحالي لأنني أود رؤيتهم في مباراة في الدوري الإنجليزي، لن نمنح نقاط المباريات كهدايا عيد الميلاد ، لا يمكننا فعل ذلك".

وبعد فوزه بلقب الدوري الإنجليزي بفارق 20 نقطة عن أقرب ملاحقيه، يطارد ليفربول مجموعة من الأرقام القياسية المحتملة في المسابقة.

وأوضح كلوب أنه لن يقع في فخ اللعب بالشباب وإعاقة تقدم الفريق.

وقال كلوب: "هذا هو الشيء التالي الذي يجب علينا تعلمه، لا أعتقد أن هذا النوع من الاسئلة سيتم توجيهه لفرانك لامبارد (مدرب تشيلسي) وأولي جونار سولشاير (مدرب مانشستر يونايتد) وأشياء من هذا القبيل".

وأضاف: "نحن الأبطال لذلك علينا(كما يقول البعض) أن نمنح الفرصة للشباب، ثم نخسر المباريات والجميع ينتقدنا، لقد فقدتم التركيز، لم تفعلوا ذلك".

ويواجه ليفربول الذي خسر صفر / 4 أمام مانشستر سيتي، في أول مباراة له كبطل للمسابقة، فريق أستون فيلا في ملعب "أنفيلد" يوم الأحد المقبل.

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