تفاصيل مشروع ورش أبوراضي لتطوير قطارات السكك الحديدية

السبت 04/يوليه/2020 - 06:17 ص
كامل الوزير في زيارة للمشروع
كامل الوزير في زيارة للمشروع
سمر حسن
تسعى وزارة النقل تطوير منظومة السكك الحديدية، من خلال تنفيذ مشروع إعادة تأهيل لورش الهيئة في كوم أبوراضي، في بني سويف بتكلفة 286 مليون جنيه، حيث تقوم بتنفيذ المشروع إحدى الشركات التابعة لوزارة النقل، وتلعب هذه الورش دورا في تطوير وصيانة قطارات الإسبانية في إجراء العمرات المختلفة لكافة أنواع العربات الدرجة الأولى والثانية المكيفة والعربات العادية غير المكيفة. 

تكلفة ضخمة
أكدت هيئة السكة الحديد، أن الهيئة انتهت من المرحلة الأولي من أعمال التطوير لورش السكك الحديدية في كوم أبوراضي ببني سويف بتكلفة 106 ملايين جنيه، شملت إعادة تصليح الهناجر المعدنية، وإنشاء مباني إدارية جديدة وشبكات الصرف وتجديد شبكة المياه والكهرباء. 

أضافت الهيئة، أنها بدأت في المرحلة الثانية من أعمال تطوير الورش بقيمة 180 مليون جنيه، وتشمل أعمال شبكة الحماية المدنية وتأهيل المباني الإدارية، ورصف الطرق الداخلية وأعمال البلاطات بمداخل صالات الورش. 

90 قطارَا
كشفت الهيئة، أن أعمال التطوير الشامل تضم 90 عربة إسباني درجة أولى وثانية مكيفة، وانتهت من تطوير 84 عربة، ويجري العمل في 6 عربات، الأخيرة، ويتم الانتهاء منها طبقا للجدول الزمني المحدد وهو ما يساهم في تحسين الخدمة المقدمة للركاب. 

هذا، تضم الورشة عدة أقسام وتنفذ الورشة عمرة 125 عربة شهريا، تعمل الهيئة علي زيادة إنتاجية الورشة خلال الفترة القادمة للاستمرار في تحسين الخدمة المقدمة للركاب، تقوم الورشة بالمراجعة والتفتيش على عمليات التطوير للعربات بما يضمن عدم خروج أي عربة من الورش قبل المراجعة الكاملة لضمان جودة الإنتاج، ومراجعة مراحل التطوير لمتابعة أي ملاحظات أثناء العمل قبل خروج العربات من الورش. 

1300 عربة 
ووجه الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، قيادات السكة الحديد، باستمرار اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، من حيث التطهير المستمر لمواقع العمل والأجهزة والمعدات، وارتداء الكمامات والتطهير للأيدي بالكحول والمطهرات، والكشف على العاملين بالكواشف الحرارية.

وكشف "الوزير"، أن هناك خطة شاملة لتدعيم أسطول العربات بالسكك الحديدية، منها صفقة 1300 عربة سكة حديد، وتصل كدفعة أولى منها 33 عربة سكة حديد جديدة مصنعة في روسيا، والتي كانت ستصل قبل نهاية الشهر الحالي، لكنها تعطلت بسبب فيروس كورونا، على أن يتوالى وصول باقي الدفعات بمعدل 35عربة شهريا.

أضاف وزير النقل، أنه تم توقيع عقد توريد عدد 6 قطارات متكاملة وعقد صيانة لمدة 6 سنوات من شركة الإسبانية بقيمة 157 مليون يورو، بالإضافة إلى تطوير أسطول عربات الركاب التي يتم تطوير 200 عربة عادية بالتعاون مع مصنع سيماف وتطوير 89 عربة.

ورش السكك الحديدية
شدد الوزير على وجود خطة شاملة لتطوير ورش السكك الحديدية، الخاصة بعربات الركاب أو البضائع أو الجرارات، وزيادة الاستفادة من كل الإمكانيات المتاحة، مع توفير كل المعدات والأجهزة وقطع الغيار اللازمة لأعمال الصيانة لزيادة الإنتاجية.

وأضاف ، أن هناك خطة شاملة للموقف الحالي للمعدات والأجهزة وقطع الغيار، واحتياجات كل ورشة في بناء ورش جديدة أو تدعيمها بالمعدات أو الأجهزة أو بقطع الغيار الأصلية، في إطار الدعم من القيادة السياسية والحكومة لتطوير كل الورش ومنظومة السكك الحديدية، بما يرجع بالنفع على الخدمة المقدمة.

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ورش أبوراضي كامل الوزير، وزير النقل بوابة الفجر الفجر

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