عاجل "الفجر الفني" يكشف عن حقيقة موت رجاء الجداوي إكلينيكيا

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انتشرت أنباء حول موت الفنانة رجاء الجداوي، اكلينيكيا، وذلك عقب تدهور حالتها الصحية، داخل مستشفى "أبو خليفة" للعزل الصحي بالإسماعيلية.



وتواصل "الفجر الفني" مع مصدر مسئول، داخل مستشفى "أبو خليفة" للعزل الصحي بالإسماعيلية، وصرح قائلا أن أي مريض يتم تركيب له الأنبوبة الحنجرية يعتبر مات.



يذكر أن مصدر مسئول قد أكد لـ"الفجر الفني" سابقا أن الفنانة رجاء الجداوي لم تفقد الوعي، ولم تقل نسبة الأكسجين في الدم ولكن يتم تخديرها دائما.