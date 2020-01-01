آينتراخت فرانكفورت يشكو وست هام

الجمعة 03/يوليه/2020 - 09:56 م
بوابة الفجر
قال متحدث باسم الاتحاد الدولي لكرة القدم، اليوم الجمعة، إن الفيفا يحقق في شكوى تقدم بها آينتراخت فرانكفورت ضد وست هام يونايتد، بشأن صفقة انتقال المهاجم الفرنسي سيباستيان ألير.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية، أن فرانكفورت تقدم بشكوى للفيفا، قال فيها إنه لم يحصل حتى الآن على 5.4 مليون جنيه إسترليني من وست هام ضمن الصفقة التي انتقل بموجبها ألير إلى ملعب لندن في 2019.

وأضاف المتحدث في بيان "نؤكد أن الفيفا تلقى شكوى من نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، ضد نادي وست هام يونايتد الإنجليزي".

وتابع "سيتم التحقيق في المسألة حاليا ولا يمكننا في الوقت الراهن الإدلاء بمزيد من التعليقات".

وانضم اللاعب البالغ من العمر 26 عاما، إلى وست هام لمدة 5 سنوات في صفقة قياسية للنادي، لم يكشف الطرفان عن تفاصيلها المالية.

وسجل اللاعب 7 أهداف في 27 مباراة بالدوري مع وست هام الذي يحتل المركز 16 برصيد 30 نقطة، متفوقا بـ3 نقاط على منطقة الهبوط.

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