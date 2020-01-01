الإمارات تعلن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا





أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، مساء اليوم الجمعة، أنها أجرت أكثر من 54 ألف فحص ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، نقلاً عن وكالة أنباء الإمارات "وام".





وكشفت الصحة الإماراتية، عن تسجيل 672 إصابة وحالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، و 489 حالة شفاء، مشيرة إلى ارتفاع الإصابات إلى 50,141 حالة، كما بلغ عدد الوفيات 318 حالة، ووصل إجمالي حالات الشفاء إلى 39,153.



