الإمارات تعلن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا

الجمعة 03/يوليه/2020 - 09:20 م
بوابة الفجر
وكالات

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، مساء اليوم الجمعة، أنها أجرت أكثر من 54 ألف فحص ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، نقلاً عن وكالة أنباء الإمارات "وام".

وكشفت الصحة الإماراتية، عن تسجيل 672 إصابة وحالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، و 489 حالة شفاء، مشيرة إلى ارتفاع الإصابات إلى 50,141 حالة، كما بلغ عدد الوفيات 318 حالة، ووصل إجمالي حالات الشفاء إلى 39,153.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 11,062 مليون إصابة، بينهم أكثر من 525 ألف حالة وفاة، وأكثر من 6,199 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا فيروس الصحة الإماراتية الإمارات

أخبار تهمك

رايحة تشتري طلبات.. مصدر يكشف مفاجأة عن خطف فتاة في الهرم

منذ ساعتين و 18 دقيقة

آخر كلام.. الصحة العالمية توضح حقيقة علاج كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. استئناف مفاوضات سد النهضة برعاية إفريقية

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يحدد سعر بيع نجمه

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. مفاجأة سارة من داخل مستشفى العزل حول مستجدات الوضع الصحي للفنانة رجاء الجداوي

منذ حوالي 19 ساعة

"المرحلة الأخيرة".. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

منذ يوم

نجم الأهلي يتمرد ويرفض الدخول في صفقة طاهر ويرحب بالخليج

منذ حوالي 6 ساعات

صفقة خارج التوقعات.. الأهلي يطلب نجم بيراميدز

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 1412 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و81 حالة وفاة

منذ 11 دقائق

الصحة العالمية تكشف عن مفاجأة بشأن الموجة الثانية من كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

خاص.. فايلر يرفض ثنائي الأهلي المعار ويطالب بالسوبر لتعويض رحيل فتحي

منذ ساعتين و 49 دقيقة

الصحة العالمية تصدم العالم بشأن استمرار "كوفيد 19"

منذ ساعتين و 17 دقيقة

خوفًا من انضمامه للزمالك.. الأهلي يرفض رحيل نجم الفريق نهائيًا

منذ حوالي 6 ساعات

موافقة مبدئية.. صفقة الموسم في الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يحصل على توقيع 3 صفقات مدوية

منذ ساعتين و 12 دقيقة

الأهلي يستقر على ألوان قميص الموسم الجديد

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

عاجل.. الصحة الإماراتية تسجل إصابات جديدة بفيروس كورونا

الإمارات تواصل صدارتها "عالميًا" في إجراء فحوص فيروس كورونا

عاجل.. الإمارات تعلن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا

الصحة الإماراتية: الكشف عن 541 إصابة جديدة و91 حالة شفاء و7 حالات وفاة

الصحة الإماراتية: تسجيل 747 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الصحة الإماراتية تسجل 894 إصابة جديدة بفيروس كورونا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:32 م

عاجل.. "الصحة": تسجيل 1412 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و81 حالة وفاة

الصحة العالمية تكشف عن مفاجأة بشأن الموجة الثانية من كورونا

06:44 م

الزمالك يحصل على توقيع 3 صفقات مدوية

07:32 م

صفقة خارج التوقعات.. الأهلي يطلب نجم بيراميدز

08:27 م

عاجل.. مفاجأة سارة من داخل مستشفى العزل حول مستجدات الوضع الصحي للفنانة رجاء الجداوي

02:58 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن