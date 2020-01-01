نواجه مرحلة أخرى.. طبيب يفجر مفاجأة عن إصابات كورونا بمصر نهاية يوليو

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قال الدكتور هشام العسكري، مدير برامج الحوسبة وعلوم البيانات بجامعة تشابمان بكاليفورنيا، إن فيروس كورونا يتحور ويتغير شكله، متابعًا: "نواجه مرحلة أخرى لكورونا لا زالت تحت الدراسة الإحصائية".



وأوضح "العسكري"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي أحمد فايق، ببرنامج "مصر تستطيع"، أن النموذج الإحصائي لمصابي فيروس كورونا ثابت، معلقًا: "الأمور إذا خرجت عن السيطرة كنا سجلنا 5 آلاف حالة في اليوم".



وتابع: "قد نصل إلى 100 ألف حالة قبل نهائية شهر يوليو، والمواطن هو الفيصل في السيطرة على الانتشار"، مستكملًا" "أمامنا أسبوع لقياس نتيجة التفاعل المجتمعي بعد عودة الحياة وإجراء امتحانات الثانوية العامة".



ونوه بأن عدد حالات اليوم من كورونا أقل من 1500 حالة والنموذج الإحصائي يرشدنا إلى تطور الحالات.



وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الخميس، عن خروج 407 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 19288 حالة حتى أمس.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1485 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 86 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 71299 حالة من ضمنهم 19288 حالة تم شفاؤها، و3120 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

