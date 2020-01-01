نواجه مرحلة أخرى.. طبيب يفجر مفاجأة عن إصابات كورونا بمصر نهاية يوليو

الجمعة 03/يوليه/2020 - 07:58 م
ارشيفية
ارشيفية
أمنية فوزي
قال الدكتور هشام العسكري، مدير برامج الحوسبة وعلوم البيانات بجامعة تشابمان بكاليفورنيا، إن فيروس كورونا يتحور ويتغير شكله، متابعًا: "نواجه مرحلة أخرى لكورونا لا زالت تحت الدراسة الإحصائية".

وأوضح "العسكري"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي أحمد فايق، ببرنامج "مصر تستطيع"، أن النموذج الإحصائي لمصابي فيروس كورونا ثابت، معلقًا: "الأمور إذا خرجت عن السيطرة كنا سجلنا 5 آلاف حالة في اليوم".

وتابع: "قد نصل إلى 100 ألف حالة قبل نهائية شهر يوليو، والمواطن هو الفيصل في السيطرة على الانتشار"، مستكملًا" "أمامنا أسبوع لقياس نتيجة التفاعل المجتمعي بعد عودة الحياة وإجراء امتحانات الثانوية العامة".

ونوه بأن عدد حالات اليوم من كورونا أقل من 1500 حالة والنموذج الإحصائي يرشدنا إلى تطور الحالات.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الخميس، عن خروج 407 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 19288 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1485 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 86 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 71299 حالة من ضمنهم 19288 حالة تم شفاؤها، و3120 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصر تستطيع فيروس كورونا عدد حالات كورونا بوابة الفجر امتحانات الثانويه العامه امتحانات الثانويه العام امتحانات الفجر

أخبار تهمك

عاجل - صدمة مدوية في الأهلي بسبب رمضان صبحي

منذ يوم

الصحة العالمية تكشف عن مفاجأة بشأن الموجة الثانية من كورونا

منذ ساعة و نصف

زيدان يعلق على إصابة فاران واحتمالية رحيل ميسي عن برشلونة

منذ ساعة و 13 دقيقة

موافقة مبدئية.. صفقة الموسم في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

آخر كلام.. الصحة العالمية توضح حقيقة علاج كورونا

منذ أقل من ساعتين

خوفًا من انضمامه للزمالك.. الأهلي يرفض رحيل نجم الفريق نهائيًا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. استئناف مفاوضات سد النهضة برعاية إفريقية

منذ حوالي 3 ساعات

خاص.. فايلر يرفض ثنائي الأهلي المعار ويطالب بالسوبر لتعويض رحيل فتحي

منذ ساعة و 20 دقيقة

"المرحلة الأخيرة".. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

منذ يوم

رد فعل الأهلي على تعيين "جاساما" حكما لموقعة الوداد

منذ ساعتين و 15 دقيقة

عاجل.. مفاجأة سارة من داخل مستشفى العزل حول مستجدات الوضع الصحي للفنانة رجاء الجداوي

منذ حوالي 17 ساعة

الصحة العالمية تصدم العالم بشأن استمرار "كوفيد 19"

منذ أقل من ساعة

نجم الأهلي يتمرد ويرفض الدخول في صفقة طاهر ويرحب بالخليج

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وفاة النجم محمود جمعة بعد صراع طويل مع المرض

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يحصل على توقيع 3 صفقات مدوية

منذ 43 دقيقة

رايحة تشتري طلبات.. مصدر يكشف مفاجأة عن خطف فتاة في الهرم

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

مدير علوم البيانات بكاليفورنيا يكشف سبب ارتفاع اصابات كورونا في مصر (فيديو)

كارثة.. طبيب يحذر من وصول أعداد اصابات كورونا إلى 100 ألف حالة (فيديو)

أستاذ فيروسات: كورونا تعرض لـ198 طفرة.. ولم يصل لذروته في مصر بعد

استشاري مناعة يحذر من وجود موجة ثانية لفيروس كورونا

مستشار الرئيس: مصر لها حصة من لقاحات كورونا المكتشفة عالميا

رسالة مهمة من مستشار الرئيس لمرضى فيروس كورونا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:44 م

الصحة العالمية تكشف عن مفاجأة بشأن الموجة الثانية من كورونا

الزمالك يحصل على توقيع 3 صفقات مدوية

07:32 م

الصحة العالمية تصدم العالم بشأن استمرار "كوفيد 19"

07:26 م

عاجل.. مفاجأة سارة من داخل مستشفى العزل حول مستجدات الوضع الصحي للفنانة رجاء الجداوي

02:58 ص

عاجل.. استئناف مفاوضات سد النهضة برعاية إفريقية

04:59 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن