نانسي عجرم تشارك جمهورها كواليس حفلها "الأون لاين"

الجمعة 03/يوليه/2020 - 08:17 م
نانسي عجرم
نانسي عجرم
مي مرسي
قامت الفنانة نانسي عجرم بمشاركة جمهورها بفيديو، يحتوي على كواليس حفلها "الأون لاين"، وذلك عبر حسابها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

وقدمت المطربة نانسي عجرم، في حفلها "الأون لاين" لاقة من أبرز أغانيها،في ظل ظروف فيروس كورونا المستجد ومنع الاختلاط.

وشاركت نانسي عجرم فيديو، موضحة به حالة الجمهور في ظل انتشار فيروس كورونا قائله: "إن العام الحالي العيد غير ونحتفل بالقليل، كل واحد في بيته أو مع أقرب الناس، العالم الذى نعرفه يتغير مرة جديدة وأن الشعب العربى الذى يواجه العديد من المشاكل سيظل صامد وجاهز وموحد على الأكيد..يمكن هناك حدود بيننا ولكننا نعرف إننا كلنا قلب واحد أقوى من كل شيء.. تعالوا نتأمل في بكرة أحلى، خلينا نتبسط والطيبة والحب هما اللى يربحوا ويخلقوا عالم حلو".

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