شديدة الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الخميس، عن تفاصيل حالة الطقس ليوم غد السبت، حيث تشهد البلاد ارتفاعا ملحوظ في درجات الحرارة، محذرة المواطنين من الخروج وقت الظهيرة.





وأكدت الهيئة في بيان لها، أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمى، مما أدي الي ارتفاع الحرارة مره أخري.





وأوضحت الهيئة، أن البلاد تشهد طقس حار رطب علي القاهرة الكبرى والوجه البحري، فيما يسود طقس حار ايضا السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء، والسواحل الشمالية الغربية، مشيرة إلي أن شمال وجنوب الصعيد يشهد طقس شديد الحرارة.





وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيف، وعلى شمال الصعيد وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدل.





وحذرت الهيئة من الخروج وقت الظهيرة، للحفاظ علي سلامة وصحة المواطنين.





وكشفت الهيئة، عن أبرز الظواهر الجوية، والتى تتمثل في ظهور الشبورة المائية صباحًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على القاهرة والوجه البحري، نشطة على مناطق من جنوب سيناء.





عن درجات الحرارة غدا السبت، بالقاهرة والوجه البحري العظمى 38 درجة والصغرى 24 درجات، والسواحل الشمالية الغربية العظمى 31 والصغرى 23 درجات، والسواحل الشمالية 30 درجة والصغرى 23 درجات، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر العظمى 39 درجة والصغرى 28 درجات، وشمال الصعيد العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجات، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 26 درجة.





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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 407 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 19288 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1485 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 86 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020؛ فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 71299 حالة من ضمنهم 19288 حالة تم شفاؤها، و3120 حالة وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.