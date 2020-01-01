الجامعة العربية تدين الهجمات الحوثية على المملكة

الجمعة 03/يوليه/2020 - 07:25 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
 أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية قيام الميليشيات الحوثية بإطلاق طائرات مُسيرة متفجرة صوب الأراضي السعودية.

وأكد بيان صادر عن الأمانة العامة أن هذه الهجمات تعكس الغياب التام للإرادة السياسية لدى الطرف الحوثي للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، أو الدخول في مسار جاد لإحلال السلام في اليمن.

وأشاد البيان بتصدي قوات التحالف للهجمات ونجاحها في اعتراض وإسقاط الطائرات المسيرة، مشيراً إلى أن اطلاق الحوثيين للصواريخ والطائرات المُسيرة يعكس ارتهان قرارهم السياسي للطرف الذي يحركهم تحقيقاً لأهدافه على حساب الاستقرار والسلام في اليمن، ودون أدنى تقدير للظروف الصعبة التي يمر بها اليمنيون في هذه المرحلة، وما يتعرض له هذا البلد من مأساة هي الأخطر عالمياً على الصعيد الإنساني.

يذكر أن صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف المشتركة تمكَّنت صباح اليوم الثلاثاء من اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية من صنعاء باتجاه مدينة الرياض، في عملية عدائية متعمدة وممنهجة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين.

وأوضح العقيد المالكي استمرار محاولات الميليشيا الحوثية الإرهابية الفاشلة في استهداف الأعيان المدنية والمدنيين، والمحمية بموجب القانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار بطريقة متعمدة وممنهجة.

وبيَّن أن هذا الاعتداء الآثم هو امتداد للمحاولات العدائية والإرهابية المستمرة والتي كان آخرها مساء أمس وفجر اليوم بإطلاق 8 طائرات بدون طيار مفخخة و3 صواريخ باليستية باتجاه المملكة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية، والتي تمَّ التصدي لها وإفشالها من قبل القوات المشتركة للتحالف.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

تدين الهجمات المملكة الحوثية الجامعة العربية أ

أخبار تهمك

عاجل - صدمة مدوية في الأهلي بسبب رمضان صبحي

منذ يوم

آخر كلام.. الصحة العالمية توضح حقيقة علاج كورونا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مفاجأة سارة من داخل مستشفى العزل حول مستجدات الوضع الصحي للفنانة رجاء الجداوي

منذ حوالي 17 ساعة

رايحة تشتري طلبات.. مصدر يكشف مفاجأة عن خطف فتاة في الهرم

منذ أقل من ساعة

موافقة مبدئية.. صفقة الموسم في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

خاص.. فايلر يرفض ثنائي الأهلي المعار ويطالب بالسوبر لتعويض رحيل فتحي

منذ ساعة و 22 دقيقة

خوفًا من انضمامه للزمالك.. الأهلي يرفض رحيل نجم الفريق نهائيًا

منذ حوالي 4 ساعات

زيدان يعلق على إصابة فاران واحتمالية رحيل ميسي عن برشلونة

منذ ساعة و 15 دقيقة

الزمالك يحصل على توقيع 3 صفقات مدوية

منذ ساعة الا ربع

"المرحلة الأخيرة".. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

منذ يوم

الصحة العالمية تصدم العالم بشأن استمرار "كوفيد 19"

منذ أقل من ساعة

الصحة العالمية تكشف عن مفاجأة بشأن الموجة الثانية من كورونا

منذ ساعة و نصف

رد فعل الأهلي على تعيين "جاساما" حكما لموقعة الوداد

منذ ساعتين و 17 دقيقة

عاجل.. استئناف مفاوضات سد النهضة برعاية إفريقية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. وفاة النجم محمود جمعة بعد صراع طويل مع المرض

منذ حوالي 5 ساعات

نجم الأهلي يتمرد ويرفض الدخول في صفقة طاهر ويرحب بالخليج

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

عاجل.. التحالف يعترض ويسقط طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه أبها

إسقاط طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه منطقة عسير

التحالف يعلن اعتراض وأسقط طائرة مسيّرة أطلقتها الميليشيا الحوثية

لبنان تدين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية لمدينة الرياض

الخارجية الأمريكية: المملكة شريك أساسي في التحالف ضد داعش

وزير الخارجية السعودي ونظيره الأمريكي يبحثان هاتفيا العلاقات الثنائية

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:44 م

الصحة العالمية تكشف عن مفاجأة بشأن الموجة الثانية من كورونا

الزمالك يحصل على توقيع 3 صفقات مدوية

07:32 م

الصحة العالمية تصدم العالم بشأن استمرار "كوفيد 19"

07:26 م

عاجل.. مفاجأة سارة من داخل مستشفى العزل حول مستجدات الوضع الصحي للفنانة رجاء الجداوي

02:58 ص

عاجل.. استئناف مفاوضات سد النهضة برعاية إفريقية

04:59 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن