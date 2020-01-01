الصورة مقابل 50 جنيه.. تعرف على سبب احتجاز دينا مراجيح

الجمعة 03/يوليه/2020 - 07:45 م
مراجيح
مراجيح
مي مرسي
قامت جهات التحقيق في الشجار الحادث بين دينا مراجيح وعدد من الشباب،بالكشف عن سبب القبض على دينا مراجيح وهو تقاضيها مقابل التصوير مع الأشخاص.

وقالت دينا مراجيح أن السبب في الشجار، أن هؤلاء الشباب طلبو التصوير معها بإعتبارها شخصية مشهورة، وطلبت منهم 50 جنيه للصورة ولكنهم أرادا الإسراع في إلتقاط الصورة مما أدى إلى حدوث مشادة كلامية بينهم انتهت إلى التعدي عليها.

وتنازلا الطرفان عن المحضر، وتم خروجهم بضمان مكان سكنهم.

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