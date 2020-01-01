مفيد فوزي: الوزيرة نبيلة مكرم كانت تخشى الحوار معي (فيديو)
الجمعة 03/يوليه/2020 - 07:12 م
داليا الحسين
قال الإعلامي مفيد فوزي، إن الدكتورة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، كانت تخشى الحوار معه.
وأضاف "فوزي"، خلال حواره في برنامج "3 ستات"، الذي تشارك في تقديمه الفنانة سلوى محمد علي مع سالي حماد وإيمان يوسف والمذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الجمعة، أن الوزيرة نبيلة مكرم رفضت التسجيل معه في برنامج «حديث المدينة»، عندما كانت في القنصلية المصرية في إيطاليا وقالت حينها «مش عايزه اسجل معاه بخاف منه»، وفي النهاية وافقت على التسجيل معه.
وتابع الإعلامي مفيد فوزي، أن القوى الناعمة في مصر حصلت على مكانها الآن بدليل أن عدد من الوزيرات سيدات وتربطني ببعضهم معرفة وثيقة منهم وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد وهي أستاذة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.
وقال إنه عندما كان يحاور الفنانة العالمية أنوك إيمي، كان يشعر بالإعجاب مثل الشخص الذي يجلس أمام الفنانة الراحلة سعاد حسني لأول مرة في حياته.
وأضاف أن أنوك هي نجمة فيلم رجل وامرأة والتقى بها في باريس، مشيرا إلى أنه أجرى حوارًا معها بعد عرض الأمر على أحمد بهاء الدين.
وأشار إلى أن أنوك إيمي، تمتلك جمالًا نادرًا يتخلل المسام ولا يعلن عن نفسه ولا ينسى، مردفًا "شئ إلهي لامرأة صوتها منخفض وجمالها عال".
وفي وقت سابق، قال الإعلامى مفيد فوزى عن النظام المصرى إنه نظام قوى جدا لا يهزه كلام أو إيماءات ولا يحتاج لتكميم الأفواه.
وأضاف أن البقاء طويلا في المنزل خلق شيء من الكآبة، الناس عندما سمع أن هناك انفراجة في النوادى واستمرار النشاط الرياضى فهمت خطأ وظنت أنها ستفتح للأعضاء، وأرى ألا ينبغي أن تفتح المقاهى على الإطلاق.
وتابع: كل ما أخشاه هو ارتفاع عدد حالات الوفاة ولا أعتقد أن المواطنون سيطبقون التباعد الاجتماعى في المولات والمطاعم والمقاهى وقصة عودة الكورونا مرة أخرى بالصين مقلقة جدا، وعن موضوع انتشار سارس 2 في الصين قال إنه قاطع السلمون على الرغم انه يؤمن بأن أكثر أكلة صحية هي الأسماك.
وتساءل فوزى هل بعد فتح الأندية ستذهب الأسرة إلى الأندية وسيكون هناك حمامات سباحة، وأشار إلى إن المناولة وهى من أساسيات الكنيسة قد تم إلغاؤها، والناس تعتقد أنها وهى ذاهبة إلى بيوت الله تكون الحماية من الله وهذا تفكير خاطئ، الكمامة صديق أمان والتباعد صديق أمان والمناعة ريهان أمان، وحقيقة الأمورتعتمد على وعى الشعوب.
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