مفيد فوزي: الوزيرة نبيلة مكرم كانت تخشى الحوار معي (فيديو)

قال الإعلامي مفيد فوزي، إن الدكتورة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، كانت تخشى الحوار معه.





وأضاف "فوزي"، خلال حواره في برنامج "3 ستات"، الذي تشارك في تقديمه الفنانة سلوى محمد علي مع سالي حماد وإيمان يوسف والمذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الجمعة، أن الوزيرة نبيلة مكرم رفضت التسجيل معه في برنامج «حديث المدينة»، عندما كانت في القنصلية المصرية في إيطاليا وقالت حينها «مش عايزه اسجل معاه بخاف منه»، وفي النهاية وافقت على التسجيل معه.





وتابع الإعلامي مفيد فوزي، أن القوى الناعمة في مصر حصلت على مكانها الآن بدليل أن عدد من الوزيرات سيدات وتربطني ببعضهم معرفة وثيقة منهم وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد وهي أستاذة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.





وقال إنه عندما كان يحاور الفنانة العالمية أنوك إيمي، كان يشعر بالإعجاب مثل الشخص الذي يجلس أمام الفنانة الراحلة سعاد حسني لأول مرة في حياته.





وأضاف أن أنوك هي نجمة فيلم رجل وامرأة والتقى بها في باريس، مشيرا إلى أنه أجرى حوارًا معها بعد عرض الأمر على أحمد بهاء الدين.





وأشار إلى أن أنوك إيمي، تمتلك جمالًا نادرًا يتخلل المسام ولا يعلن عن نفسه ولا ينسى، مردفًا "شئ إلهي لامرأة صوتها منخفض وجمالها عال".







