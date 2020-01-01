المغرب تستعد لبيع 20 طائرة لمواجهة خسائر قطاع الطيران بسبب كورونا

قال مصدر من داخل الخطوط الملكية المغربية يوم الجمعة إن شركة الطيران المغربية تعتزم إلغاء بعض المسارات وخفض وظائف وربما بيع 20 طائرة من أجل الحصول على مساعدة من الدولة تحتاجها للتأقلم مع تبعات أزمة فيروس كورونا.

وقال المصدر إنه من المقرر كشف النقاب عن حزمة المساعدات الحكومية للناقلة التي تملكها الدولة ضمن المراجعة القادمة لموازنة 2020، لكنها ستكون مشروطة بتخفيضات في النفقات. ولا يزال موعد المراجعة غير معروف.

وقالت الخطوط الملكية المغربية في مايو إنها ربما تسعى إلى ضمان قرض من الدولة للمساعدة في تغطية النفقات في الوقت الذي تعاني فيه خسائر يومية بقيمة خمسة ملايين دولار ناجمة عن الجائحة.

وفي 25 يونيو، استأنفت الرحلات المحلية، لكن نشاط التنفل الجوي الدولي من المغرب وإليه لا يزال معلقا. وطلبت الحكومة أيضا من الإدارات العامة وقف تعيين موظفين لعام 2021 للمساعدة على الحفاظ على السيولة وتخفيف آثار الجائحة على الاقتصاد.