أوقاف الإسكندرية: 20 ألف جنيه مكافأة للقائمين على مشروع صك الأضحية

الجمعة 03/يوليه/2020 - 06:42 م
أرشيفية
أرشيفية
محمود الجلاد
أعلنت وزارة الأوقاف أن مديرية أوقاف الإسكندرية حصلت الـ 500 صك الأولى في مشروع صكوك أضاحي الأوقاف كثالث مديرية تحقق هذا الرقم.

وحقق الدكتور عبد الرحمن نصر نصار وكيل مديرية أوقاف الإسكندرية الـ100 صك للمرة الثانية منفردًا، وقرر محمد مختار جمعة وزير الأوقاف صرف مكافأة قدرها عشرون ألف جنيه للقائمين على المشروع بمديرية أوقاف الإسكندرية، على أن تصرف من الموارد الذاتية للوزارة، ولا علاقة لها على الإطلاق بأموال مشروع الصكوك التي تذهب كاملة إلى المستحقين الحقيقيين بعد تحويلها إلى أضاحي، على أن تقدم المديرية صورة من إيصال التوريد بقيمة الـ 500 صك في موعد أقصاه الأحد 5 يوليو مرفقًا بمذكرة بأسماء المشاركين في المشروع ومكافأة كل منهم لاعتماده من السلطة المختصة قبل الصرف.

كما قرر الوزير صرف مكافأة أخرى قدرها 1500 جنيه للدكتور عبد الرحمن نصر نصار وكيل مديرية أوقاف الإسكندرية لجهوده في مشروع صكوك الأضاحي، حيث حصَّل مائة صك منفردًا للمرة الثانية، على أن تصرف من الموارد الذاتية للوزارة، ولا علاقة لها على الإطلاق بأموال مشروع الصكوك التي تذهب كاملة إلى المستحقين الحقيقيين بعد تحويلها إلى أضاحي، وعلى أن تقدِّم المديرية مذكرة بذلك لاعتمادها من السلطة المختصة قبل الصرف، علمًا بأن الوزارة قررت صرف مكافأة (1500) جنيه لأول 20 شخصًا يورد كل منهم مائة صك منفردًا.

الأوقاف: لا مخالفات في ظهر الجمعة اليوم والمساجد مغلقة 

وأكدت وزارة الأوقاف، أنه في إطار متابعة عمليات فتح المساجد وغلقها في صلاة الجمعة فقط مع رفع أذان النوازل تم غلق المساجد في صلاة الجمعة فقط التزامًا بضوابط فتح المساجد التي قررتها وزارة الأوقاف وتطبيقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية، مع تتابع عمليات التعقيم والنظافة المستمرة على مدار الساعة.

وناشدت الوزارة جميع عمار بيوت الله ومحبيها التعاون مع الوزارة في تنفيذ خطتها حتى نستطيع معا أن نصل إلى الفتح الكامل نتيجة التزامهم الكامل بالإجراءات المحددة.

وأوضحت أن من يتجاوز قد يكون سببا في غلق المسجد الذي يتجاوز في شأنه كلية، حيث ستكون الوزارة مضطرة على رغم عنها في غلق أي مسجد يحدث فيه تجاوز للتعليمات سواء في صلاة الجمعة أم في غيرها مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من يثبت تجاوزه.

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