4 مكاسب لمصر من اكتشاف حقل الغاز الجديد

كشفت شركة إيني الإيطالية، عن اكتشاف أول حقل للغاز الطبيعي في شمال الحماد بدلتا النيل بالمياه الإقليمية المصرية قبالة سواحل البحر الأبيض المتوسط، كما يقع البئر الجديد على عمق 22 متر من قاع البحر على بعد 11 كيلومتر من الساحل.





وهو ما يؤكد إمكانيات إنتاج الغاز الطبيعي في المياه البحرية، وحققت مصر مجموعة من مكاسب من اكتشاف حقل الغاز الجديد بتعميق السيادة المصرية علي المياه الاقليمية في مصر وزيادة الاستثمارات.





1- تحقيق التعاون

جاء الكشف عن البئر بالتعاون مع شركتي بريتيش بتروليوم "بي بي" و"توتال" الفرنسية، وأكدت شركة ايني، أن عمليات التنقيب كشفت عن عمود غاز بسمك 152 متر داخل الأحجار الرملية لتكوين أبو ماضي مع خصائص بتروفيزيائية مميزة، موضحة أن العمل يجري على اختبار البئر ووضعه على الإنتاج.





وأكدت شركة إيني، أنها سوف تبدأ التعاون مع قطاع البترول المصري، لبحث طرق تطوير الكشف الجديد، واستخدام البنية التحتية المتاحة في المنطقة لزيادة الإنتاج، ويحقق هذا الكشف تعاون بين مصر وشركات الاستثمار في مجال الطاقة البترولية، وتمتلك إينى من الحقل 37.5% حيث تعمل كمشغل للحقل، فيما تملك شركة بى بى البريطانية 37.5%، وتمتلك توتال نسبة 25%.





2- زيادة الاستثمارات

شهد إنتاج مصر من الثروة البترولية خلال فترة 6 سنوات الماضية تحقيق معدلات إنتاج غير مسبوقة في الغاز الطبيعي الذي ارتفع إلى أعلى معدلاته كأحد ثمار خطط قطاع البترول.





تساهم هذه الاكتشافات فى الإسراع بتنمية الحقول المكتشفة، ووضعها على الإنتاج بما يساهم في زيادة الإنتاج تدريجيا، والوصول لمعدلات غير مسبوقة حيث بلغ إنتاج الغاز الطبيعي أكثر من 7 مليار قدم مكعب يومي في ديسمبر الماضي.





3-عودة ثقة المستثمرين

تسببت الاستثمارات البترولية فى مصر بعد عودة الثقة لدى المستثمرين فى قطاع البترول بعد سداد أكثر من 90% من مستحقاتهم المتأخرة بعد تحقيق مزيد من الاكتشافات الجديدة فى البحر المتوسط والصحراء الغربية.





تعمل مصر على تكثيف أعمال البحث فى منطقة غرب المتوسط، مما يحافظ على الثروات الطبيعية، ويؤكد سيادة الدولة على حدودها البحرية والبرية، وعودة الاستقرار الأمنى والسياسى، والذى أدى للتحقيق نتائج مبهرة فى قطاعى البترول والغاز خلال السنوات الست الماضية.





4- اكتشافات جديدة

تواصل إينى التنقيب في منطقة نورس الكبرى بحفر بئر استكشافية آخر يسمى Nidoco NW-1 DIR هذا العام فى امتياز أبو ماضى غرب، حيث تعمل الشركة الإيطالية إيني في مصر منذ عام 1954، وكانت أعلنت الشركة في 2015 عن أكبر كشف للغاز الطبيعي في مصر من خلال حقل ظُهر.



