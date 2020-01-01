الأوقاف: لا مخالفات في ظهر الجمعة اليوم والمساجد مغلقة

أكدت وزارة الأوقاف، أنه في إطار متابعة عمليات فتح المساجد وغلقها في صلاة الجمعة فقط مع رفع أذان النوازل تم غلق المساجد في صلاة الجمعة فقط التزامًا بضوابط فتح المساجد التي قررتها وزارة الأوقاف وتطبيقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية، مع تتابع عمليات التعقيم والنظافة المستمرة على مدار الساعة.





وناشدت الوزارة جميع عمار بيوت الله ومحبيها التعاون مع الوزارة في تنفيذ خطتها حتى نستطيع معا أن نصل إلى الفتح الكامل نتيجة التزامهم الكامل بالإجراءات المحددة.





وأوضحت أن من يتجاوز قد يكون سببا في غلق المسجد الذي يتجاوز في شأنه كلية، حيث ستكون الوزارة مضطرة على رغم عنها في غلق أي مسجد يحدث فيه تجاوز للتعليمات سواء في صلاة الجمعة أم في غيرها مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من يثبت تجاوزه.





وطالبت وزارة الأوقاف جموع المصلين بضرورة اتباع الاجراءات الاحترازية والوقائية للصلاة في المساجد من ارتداء الكمامات والتباعد بين المصلين والوضوء في المنازل واستخدام الكحول، وذلك حتى لا تضطر لغلق المساجد مرة أخرى خوفا من انتشار فيروس كورونا خاصة بعد إغلاقها مسجد الحسين مساء اليوم.





وأوضحت وزارة الأوقاف أن أحد محبي آل البيت جلس على عتبة الإمام الحسين بعد أداء صلاة العصر في مسجد اليوم الخميس، ثم بدأ في إنشاد عدد من الأبيات في مدح آل البيت والتي تسبب في تجمع المصلين حوله مرددين خلفه.





وانتشر الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي الذي لاقى رواجا كبيرا، حيث رصدت غرفة عمليات الوزارة ما حدث فقررت غلق المسجد فورا وتحويل الأئمة والعاملين للتحقيق.





غلق مسجد الحسين





وقررت مديرية أوقاف القاهرة غلق مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه لحين إشعار آخر وإحالة جميع الأئمة والعاملين بالمسجد للتحقيق لتقصيرهم في واجبهم الوظيفي نتيجة خروج بعض المصلين عقب إحدى الصلوات عن الإجراءات الاحترازية التي قررتها الوزارة في التباعد والاقتصار على أداء صلاة الفريضة.





وأكدت وزارة الأوقاف على جميع المصلين وبخاصة محبو آل البيت الإلتزام التام بالضوابط الإجرائية والوقائية التي قررتها الوزارة حتى لا تضطر إلى غلق أي مسجد نتيجة مخالفة الإجراءات الوقائية.



