ارتفاعات أسعار الذهب في مصر لا تتوقف...وتحقق مستويات غير مسبوقة

حققت أسعار الذهب العالمية صعودا خلال التعاملات، اليوم الجمعة، دفع أسعار الذهب في محلات الصاغة بمصر للارتفاع بقيمة 2 جنيه فى الجرام الواحد.

وتأتى هذه الارتفاعات بالتزامن مع ركود في عمليات شراء الذهب من أجل التزين بمصر، بعد تسجيله زيادات غير مسبوقة منذ بداية أزمة كورونا.

وقال إيهاب واصف نائب رئيس شعبة المعادن الثمينة بالاتحاد العام للغرف التجارية إن أسعار ارتفعت في بداية تعاملات اليوم بقيمة 2 جنيه للجرام الواحد مقارنة بأسعار الأمس الخميس..

وأوضح " واصف" أن أسعار الذهب بعد هذة الزيادات بلغ سعر عيار ١٨ نحو 682.25 جنيه للجرام الواحد، وسجل عيار ٢١ نحو 796 جنيه للجرام، وارتفع عيار٢٤ إلى نحو 909 جنيه للجرام.

وأضاف" واصف" أن سعر الجنيه الذهب قد سجل 6368 جنيه، وعلى صعيد السعر العالمي فقد بلغ سعر الأوقية 1777 دولار.