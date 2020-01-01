تشيلسي يخطط لضم حارس باريس سان جيرمان

كشفت تقارير صحفية فرنسية أن تشيلسي الإنجليزي أبدى اهتمامه بالتعاقد مع الفرنسي ألفونسو آريولا في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وأفاد موقع Le 10 Sport الفرنسي بأن مسئولي تشيلسي معجبون بآريولا وأنهم يسعون لضمه من باريس سان جيرمان في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.





وأشار الموقع الفرنسي إلى أن آريولا البالغ من العمر 27 عامًا يلعب في الموسم الحالي على سبيل الإعارة مع ريال مدريد الإسباني وأنه يتواجد احتياطيا للبلجيكي تيبو كورتوا.





وذكر الموقع الفرنسي أن آريولا خاض ثمانية مباريات مع ريال مدريد، ثلاثة مباريات منها في بطولة كأس إسبانيا وثلاثة مباريات أخرى في بطولة الدوري الإسباني والمباراتين الباقيتين في بطولة دوري أبطال أوروبا.











