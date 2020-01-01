رد فعل الأهلي على تعيين "جاساما" حكما لموقعة الوداد

علق النادي الأهلي على احتمالية تعيين الحكم الجامبي بكاري جاسما لإدارة مباراة الفريق ضد نادي الوداد البيضاوي المغربي في بطولة دوري أبطال إفريقيا.





وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قد أعلن رسميا منذ فترة استكمال مسابقة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم بشكل طبيعي.





وأكد احمد احمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أنه سيتم استكمال مسابقة دوري أبطال إفريقيا ولكن ستلعب في دولة الكاميرون في شهر سبتمبر وستكون مباريات نصف النهائي من مباراة واحده وليست بنظام الذهاب والعودة.





وكشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أنه لا يوجد مشكلة لدى الفريق في إدارة بكاري جاساما لمباراة الأحمر القادمة ضد الوداد فهو حكم مميز جدا في قارة إفريقيا.





وأشار عبد الحفيظ إلى أنه لا يتوقع أن يكون جاساما هو حكم مباراة الأهلي والوداد لأنه أدار مباراة من قبل للفريق ضد نادي صن داونز ولكن إذا أدار هذه المباراة أيضا لن يكون هناك أي مشكلة.





ويستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره نادي الوداد البيضاوي المغربي في شهر سبتمبر القادم ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.











