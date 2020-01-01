الثانوية العامة 2020.. مراجعة ليلة الامتحان لمادة الفيزياء ( الأسئلة المتوقعة )





يؤدي طلاب الثانوية العامة 2020 الشعبة العلمية، الأحد المقبل الموافق 7 يوليو 2020، مادة الفيزياء للشعبة العلمية، وتقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية المراجعات النهائية لمادة الفيزياء، وفيما يلي دورة مكثفة لمادة الفيزياء.





تحتوي هذه الدورة التدريبية على:

- عرض مسائل وأسئلة متنوعة على جميع أبواب مادة الفيزياء.

- مناقشة وحل الأسئلة بشكل مفصل ونموذجي.







تقدم وزارة التربية والتعليم لأبنائها طلاب الثانوية العامة واحدة من أهم المراجعات للثانوية العامة قسم العلمي وهي مراجعة ليلة الامتحان المكثفة لمادة الفيزياء، وتحتوي هذه الدورة على مراجعة لجميع أبواب مادة الفيزياء من خلال عرض ومناقشة جميع الأسئلة المتوقعة وحلها بطريق مفصّلة ونموذجية.

