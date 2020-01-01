الأهلي يعلن موعد عودة فايلر

كشف مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، عن موعد عودة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق، إلى القاهرة بعد انتهاء إجازته.





ويتواجد فايلر، في الوقت الحالي داخل بلاده من أجل قضاء إجازته والاطمئنان على إسرته، في ظل تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.





وأكد أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي، عن عودة رينيه فايلر، للقاهرة يوم الاثنين المقبل لاستكمال مهمته، بعد قيامه بتجديد عقده مع الفريق.





وأكد توفيق، أن تأخير عودة المدير الفني كان بسبب القلق الطبيعي والمنطقي لأسرته من وباء كورونا على مستوي العالم، لكن القرارات التي اتخذتها الدولة مؤخراً وفي مقدمتها استكمال المسابقات الرياضية أكدت على أن الوضع في مصر أفضل.





وقرر مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، خضوع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، للمسحة الطبية عقب الوصول إلى القاهرة.





ويأتي خضوع المدير الفني، لمسحة كورونا فور وصوله، تنفيذًا للإجراءات الاحترازية التي فرضتها وزارة الصحة، على أن يخضع للمسحة الثانية بعد أسبوع من الأولى.





وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أعلن عن عودة النشاط الرياضي مرة أخرى، قبل أن يعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، عودة منافسات الدوري بصورة رسمية يوم 7 أغسطس المقبل.



