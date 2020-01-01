رسميا.. أومتيتي يغيب عن برشلونة أمام فياريال





شهدت تدريبات برشلونة اليوم إصابة النجم الفرنسي صامويل أومتيتي في الركبة ليتأكد غيابه عن مباراة فياريال يوم الأحد القادم.





وأفادت الخدمات الطبية للنادي الكاتالوني اليوم الجمعة، بأن المدافع الفرنسي يشعر بـ"آلام" في ركبته، وأنه سيواصل "العلاج التحفظي".





وتجدر الإشارة إلى أن معاناة المدافع الدولي (26 عاماً) بدأت منذ موسمين، عندما أجبره التهاب في غضروف الركبة على الابتعاد عن صفوف برشلونة لعدة مباريات من أجل الوصول إلى كأس العالم 2018، الذي فاز به مع رفاقه في المنتخب الفرنسي.





ومنذ ذلك الحين لم يرغب المدافع في الخضوع لعملية جراحية، إلا أنه لم يعد مطلقاً إلى مستواه المعروف.





وخاض أومتيتي هذا الموسم 18 مباراة: 13 في الدوري و3 في دوري أبطال أوروبا ومباراة ربع نهائي كأس الملك في سان ماميس ضد أثلتيك بلباو ونصف نهائي كأس السوبر الإسباني أمام أتلتيكو مدريد.





وجدير بالذكر أن برشلونة يحل وصيفاً حالياً في جدول "الليغا" بعد سقوطه في فخ التعادل الثالث في آخر أربع جولات أمام أتلتيكو مدريد (2-2)، ليبتعد بأربع نقاط عن غريمه ريال مدريد الأقرب للقب.



