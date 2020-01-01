"التعاون الإسلامي" يدين الهجوم الحوثي على المملكة

الجمعة 03/يوليه/2020 - 05:01 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، اليوم الجمعة، إطلاق المليشيا الحوثية الإرهابية أربع طائرات بدون طيار "مفخخة" باتجاه المملكة العربية السعودية، والتي تمكنت قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، من اعتراضها وتدميرها.

وجدد الأمين العام للمنظمة، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، دعم المنظمة لجهود قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن؛ مؤكدًا وقوف وتضامن المنظمة التام مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لمواجهة هذا الإرهاب الخطير.

وحمّل الأمين العام، مليشيا الحوثي الإرهابية ومَن يقف وراءها بالمال والسلاح، المسؤوليةَ الكاملة عن هذه الأعمال الإرهابية.


يذكر أن صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف المشتركة تمكَّنت صباح اليوم الثلاثاء من اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية من صنعاء باتجاه مدينة الرياض، في عملية عدائية متعمدة وممنهجة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين.

وأوضح العقيد المالكي استمرار محاولات الميليشيا الحوثية الإرهابية الفاشلة في استهداف الأعيان المدنية والمدنيين، والمحمية بموجب القانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار بطريقة متعمدة وممنهجة.

وبيَّن أن هذا الاعتداء الآثم هو امتداد للمحاولات العدائية والإرهابية المستمرة والتي كان آخرها مساء أمس وفجر اليوم بإطلاق 8 طائرات بدون طيار مفخخة و3 صواريخ باليستية باتجاه المملكة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية، والتي تمَّ التصدي لها وإفشالها من قبل القوات المشتركة للتحالف.



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منظمة التعاون الاسلامي تدين الهجوم المملكة الحوثي أ

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