ميسي يقرر الرحيل عن برشلونة

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة الإسباني قرر الرحيل عن صفوف الفريق الكتالوني عقب نهاية الموسم المقبل.





وأفادت إذاعة كادينا سير الإسبانية بأن ميسي قرر وقف مفاوضات تجديد عقده مع إدارة برشلونة وفضل الرحيل عقب نهاية عقده في صيف 2021.





وأكدت الإذاعة الإسبانية أن المفاوضات بشأن تجديد عقد البرغوث الأرجنتيني بدأت بشكل جيد للغاية لكن الأحداث الأخيرة جعلت ميسي يعيد النظر بشأن تجديد عقده مع النادي الكتالوني.





وأشارت الإذاعة الإسبانية إلى أن ميسي سئم من التسريبات التي تخرج من برشلونة عبر الصحف المقربة منه والتي تجعل منه مسئولاً عن القرارات داخل البلوجرانا أمام وسائل الإعلام وجمهور النادي.





وأوضحت الإذاعة الإسبانية أن ميسي كان يمتلك بندا في عقده يسمح له بالرحيل عن برشلونة في الصيف الحالي بشكل مجاني ولكن ميسي فضل الاستمرار في صفوف البلوجرانا في الموسم المقبل على الأقل.