في الجنة ونعيمها يا صديق العمر.. يسرا تحيي ذكرى وفاة عزت أبو عوف

الجمعة 03/يوليه/2020 - 05:17 م
عزت أبوعوف
عزت أبوعوف
فايقة محمد عادل
أحييت الفنانة يسرا ذكري الأولي لوفاة الراحل عزت أبو عوف ، حيث نشرت صورة تجمعهما عبر صفحتها الرسميةبموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت قائله : عدي سنة وكأنه النهاردة ، وحشتني يا صاحبي وصديقي وعشرة عمري ، سيرتك الحلوة مكملة بيك وبأولادك وحبايبك ، كنت نعم الأخ والصديق ، في الجنة ونعيمها يا صديق العمر.

ويعد مسلسل "خيانة عهد'' آخر عمل شاركت به يسرا وتم عرضه في السباق الرمضاني الماضي ، وتدور أحداث خيانة عهد حول سيدة تدعى عهد والتي تجسدها الفنانة يسرا، وتتعرض للعديد من المؤامرات من أشقائها وموت ابنها هشام الذي يجسده الفنان خالد أنور.

شارك في بطولته كل من يسرا، خالد سرحان، عبير صبري، تيام مصطفى قمر، خالد أنور، هنادي مهنى، جومانا مراد، وآخرون،تأليف أحمد عادل سلطان، أمين جمال، إخراج سامح عبد العزيز، أحمد أسامة عبد الخالق.

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