مانشستر سيتي متجاهلا "صلاح": رياض محرز هو فخر العرب الحقيقي

الجمعة 03/يوليه/2020 - 04:32 م
محمد صلاح
محمد صلاح
وكالات

أثار موقع مانشستر سيتي الإنجليزي عبر حسابه الرسمي على "تويتر" الجدل بعد أن نشر صورة الدولي الجزائري رياض محرز وعلق عليها قائلا: "فخر العرب الحقيقي"، مشيرا إلى المصري محمد صلاح.

ونشر موقع السيتي الصورة وهي من مباراة النادي أمام ليفربول ضمن منافسات الجولة الـ32 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ"، وتظهر محرز مع صخرة دفاع "الريدز" الهولندي فيرجيل فان دايك في كرة مشتركة.

وأول من أطلقت عليه معظم الجماهير الكروية العربية لقب "فخر العرب" هو الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول وهداف الدوري الإنجليزي في الموسمين الماضيين.

وينقسم عشاق النجمين العربيين صلاح ومحرز، على الأجدر منهما بلقب "فخر العرب".

يذكر أن المباراة بين السيتي وضيفه ليفربول انتهت برباعية نظيفة لصالح محرز وزملائه.

ولم يسجل صلاح الذي لعب كامل دقائق المباراة، ومحرز الذي دخل بديلا في الدقيقة 58، أي هدف في مباراة أمس.

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