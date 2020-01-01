عاجل.. إحالة سما المصري للمحاكمة الجنائية بقضية جديدة

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قامت النيابة العامة بإحالة الفنانة سما المصري، للمحاكمة الجنائية بتهمة جديدة وهي تحريضها على الفسق وإعتدائها على قيم المجتمع.



وكانت قد قضن محكمة جنح القاهرة، على الفنانة سما المصري بالسجن لمدة ثلاث سنوات،وتغريمها 300 الف جنيه وأن يتم وضعها تحت المراقبة لمدة 3 سنوات أيضا بتهمة تحريضها على الفسق والفجور.



وقامت سما المصري بتقديم، استئناف على الحكم ومن المنتظر النظر عليه يوم 7 يوليو.



وأمر النائب العام بحبس الفنانة سامية أحمد عبد الرحمن والمعروفة بسما المصري، بحبسها بتهمة نشر صور ومقاطع فيديو ضد تقاليد وعادات المجتمع المصري وخادشة لمعاييره، وذلك عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

