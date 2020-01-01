نيرمين الفقي موجهه رسالة لوالدها "ربنا يديك الصحة يا أبي"

الجمعة 03/يوليه/2020 - 04:37 م
نيرمين الفقي
نيرمين الفقي
فايقة محمد عادل
تحرص الفنانة نرمين الفقي التفاعل الدائم مع محبيها بنشر صور من حياتها اليومية والفنية ، حيث نشر صورة جديدة عبر صفحتها بموقع إنستجرام.

وظهرت بالصورة برفقة والداها وعلقت قائلة : ربنا يديك الصحة يا أبي ، وعلق الكثير من محبيها قائلاً : ربنا يحفظه ويخليكم لبعض.

والجدير بالزكر أن آخر أعمال الفنانة نرمين الفقى مسلسل نصيبى وقسمتك ، وتتضمن العديد من الحكايات والقصص المختلفة، وشارك فى البطولة هبة مجدى وهانى عادل، وقصة "اتفضل فى الصالون" بطولة هنا شيحة وفراس سعيد.

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