نيرمين الفقي موجهه رسالة لوالدها "ربنا يديك الصحة يا أبي"

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تحرص الفنانة نرمين الفقي التفاعل الدائم مع محبيها بنشر صور من حياتها اليومية والفنية ، حيث نشر صورة جديدة عبر صفحتها بموقع إنستجرام.



وظهرت بالصورة برفقة والداها وعلقت قائلة : ربنا يديك الصحة يا أبي ، وعلق الكثير من محبيها قائلاً : ربنا يحفظه ويخليكم لبعض.



والجدير بالزكر أن آخر أعمال الفنانة نرمين الفقى مسلسل نصيبى وقسمتك ، وتتضمن العديد من الحكايات والقصص المختلفة، وشارك فى البطولة هبة مجدى وهانى عادل، وقصة "اتفضل فى الصالون" بطولة هنا شيحة وفراس سعيد.